XV de France: le carton rouge de l'Australien Koroibete finalement annulé

World Rugby a pris la lourde décision d'annuler le carton rouge infligé à l'Australien Marika Koroibete, expulsé pour un tacle dangereux sur le capitaine du XV de France Anthony Jelonch, samedi, lors du test-match entre les deux nations (33-30).

World Rugby a annoncé ce lundi qu'une commission disciplinaire avait annulé le carton rouge reçu par l'Australien Marika Koroibete lors du test-match remporté par les Wallabies contre la France (33-30) samedi à Brisbane. L'ailier des Melbourne Rebels a été exclu dès la 5e minute de jeu par l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keefe pour un plaquage trop haut sur Anthony Jelonch, laissant ses coéquipiers à quatorze.

Cela ne ne les a pas empêché de s'imposer et de remporter la série face aux Français, deux victoires à une. Le sélectionneur des Wallabies Dave Rennis a accusé après le match les joueurs français (et notamment Jelonch) de s'être rendus coupables de simulation. Interrogé après la défaite des Bleus, Anthony Jelonch a expliqué que, selon lui, il y avait bien rouge pour Koroibete "sans contestation". Une charge à l’épaule et au visage, même si elle n’entraîne pas de blessure grave reste interdite par le règlement.

Un contact "accidentel"

"Le joueur Marika Koroibete a reconnu avoir techniquement commis un acte de jeu déloyal méritant un carton rouge, indique le communiqué de World Rugby. Après avoir examiné toutes les preuves, la commission a estimé que le plaquage de Marika Koroibete sur le troisième ligne français Anthony Jelonch a d'abord provoqué un contact épaule contre épaule à la 5e minute du match".

"Par la suite, à travers l'impact, tout contact avec la poitrine et le cou a été accidentel de la part de Koroibete, précise le texte. Sur cette base, la commission n'a pas maintenu le carton rouge et le joueur est libre de rejouer immédiatement." Il pourra ainsi être aligné dès le prochain match des Wallabies, le 7 août contre la Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la Bledisloe Cup.