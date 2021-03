XV de France: le DTN Didier Retière, nouveau monsieur Covid

C’est finalement le directeur technique national, Didier Retière, qui assurera le rôle de "monsieur Covid" auprès du manager Raphaël Ibanez et du XV de France. Tout au long du séjour des Bleus, il devra veiller au bon respect du protocole sanitaire.

Il n’y aura pas de cadre d’état au chevet du XV de France, en provenance du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, comme le ministre Jean-Michel Blanquer l’avait annoncé. Comme précisé par Midi Olympique et confirmé par RMC Sport, c’est le DTN Didier Retière, en place depuis 2011, qui occupera cette tâche. "C’est moi qui vais tenir la fonction, nous a-t-il confirmé. On a échangé avec le président Bernard Laporte, le ministère et le staff du quinze de France et ça s’est décidé comme ça."

"Aider à ce que le protocole soit respecté"

Pas de personnalité venue de l’extérieur pour surveiller le respect des gestes barrières mais un homme à la mission somme toute élémentaire mais primordiale après cette période de secousses qu’a vécu la FFR, et les dix-sept cas positifs au Covid-19 chez les Bleus.

"Mon rôle est d’aider à ce que le protocole soit respecté tout au long du séjour de l’équipe de France", a-t-il précisé. Pour ce faire, il sera aux côtés du manager Raphaël Ibanez et vivra en permanence avec le quinze de France lors des trois prochaines semaines de Tournoi des 6 Nations (match en Angleterre, face au Pays de Galles et l’Ecosse, ce dernier, reporté, encore à confirmer officiellement). Pas de quoi être non plus dépaysé quand on a son bureau au Centre National de Rugby de Marcoussis.