XV de France: pour comprendre la liste des 31 pour l’Angleterre

Le staff du XV de France a annoncé ce dimanche la liste des 31 joueurs qui vont préparer le déplacement en Angleterre samedi prochain (17h45). L’épidémie de Covid-19 a encore des conséquences sur le casting, qui a bien changé par rapport au match prévu initialement face à l’Ecosse. A noter les retours de Camille Chat, Romain Ntamack et de Virimi Vakatawa et l’absence du Montpelliérain Arthur Vincent.

La nouvelle s’est fait attendre. Mais peu avant 14h, ce dimanche, la liste du XV de France pour préparer le déplacement en Angleterre est tombée. Et elle n’a rien à voir avec le dernier groupe qui devait affronter l’Ecosse. Premier enseignement: ils sont sept à avoir été touchés par le Covid-19 à en faire partie. Dans l’ordre d’apparition de l’épidémie: Antoine Dupont, Mohamed Haouas, Julien Marchand, Cyril Baille, Romain Taofifenua, Charles Ollivon et Brice Dulin sont rappelés. Peato Mauvaka est lui victime du retour de Camille Chat, quand Baptiste Pesenti est doublé par le Bordelais Cyril Cazeaux. Uini Atonio, positif le 25 février, termine sa période d’isolement. Il est remplacé numériquement par le Castrais Wilfrid Hounkpatin (0 sélection).

Touché à la main samedi avec Toulon face au Racing 92, Gabin Villière est forfait pour le reste du Tournoi des Six Nations. Reste l’absence du trois-quarts centre de Montpellier Arthur Vincent, dont la période d’isolement a été vraisemblablement plus longue que prévue selon nos informations. Voilà pour les "ex-positifs". De son côté, sorti en cours de match face à Brive, le Toulousain Thomas Ramos doit passer des examens pour évaluer sa blessure au mollet. Les Lyonnais Demba Bamba et Kilian Geraci sont également forfait, blessé aux ischio-jambiers. Les retours de Dupont et Couilloud entraînent les sorties du groupe de Bézy et Lucu.

Ntamack revient, Carbonel sort

Ensuite, trois joueurs blessés ces dernières semaines font leur retour. Romain Ntamack (victime d’une fracture de la mâchoire le 27 décembre), Camille Chat (blessé au mollet lors du stage à Nice fin janvier avec les Bleus) et Virimi Vakatawa (touché à un genou le 23 janvier) retrouvent les Bleus. Ils ont fait leur retour sur les pelouses du Top 14 samedi. Le Toulousain a joué 68 minutes face à Brive (victoire 42-17, 4 points au pied) et le talonneur du Racing 62 minutes, quand son compère du centre a lui effectué l’ensemble du match de son équipe à Toulon (défaite 25-21, un essai). Assez visiblement pour rassurer les entraîneurs sur leur état de forme.

D’ailleurs, le Toulonnais Louis Carbonel, auteur de 20 points au pied (à 100%) face au Racing 92, fait les frais du rappel de Ntamack. Enfin, la blessure de Villière profite au Racingman Donovan Taofifenua, qui n’a pas encore connu de sélection sous le maillot bleu malgré sa présence pour préparer les deux premiers matchs du Tournoi des Six Nations. Les joueurs français sont rassemblés ce dimanche à Marcoussis. Après deux victoires face à l’Italie et en Irlande, leur élan a été stoppé net par l’épidémie et ils ont seulement quelques jours pour préparer le déplacement en Angleterre. Un grand défi, car après tout ce tumulte, face aux hommes d’Eddie Jones, déjà défaits face à l’Ecosse et au pays de Galles, leur prestation sera scrutée de près.

Le groupe du XV de France pour l'Angleterre:

Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Pierre Bourgarit, Camille Chat, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Wilfrid Hounkpatin, Julien Marchand, Cyril Cazeaux, Bernard Le Roux, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Grégory Alldritt, Dylan Cretin, Anthony Jelonch, Charles Ollivon, Cameron Woki, Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert, Romain Ntamack, Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Virimi Vakatawa, Damian Penaud, Donavan Taofifenua, Teddy Thomas, Anthony Bouthier, Brice Dulin