XV de France: les 14 joueurs mis à disposition des clubs, dont Cros et Lebel

Comme prévu par la convention FFR-LNR, 14 des 42 joueurs ont été libérés par le staff du quinze de France. Les Toulousain François Cros et Matthis Lebel, ainsi que le Rochelais Antoine Hastoy vont pouvoir jouer avec leur club ce week-end. Léo Coly, blessé, est renvoyé vers Montpellier.

D’habitude, l’annonce des 14 joueurs libérés par l’équipe de France de rugby en milieu de semaine indique clairement la frontière entre le futur groupe des 28 (23 sur la feuille de matchs et 5 réservistes), qui là se rendra en Italie pour l’ouverture du Tournoi des VI Nations, et ceux qui doivent encore gravir une petite marche pour y entrer. C’est une première indication, une première tendance. Sera-t-elle définitive d’ici la semaine prochaine ?

Cette question, qui ne se pose pas d’ordinaire, peut directement cibler par exemple le 3e ligne du Stade Toulousain, François Cros. Membre de l’équipe dite 'premium' comme aime à l’appeler le staff, titulaire indiscutable, hors blessure, de la 3e ligne depuis le début du mandat Galthié, il était de la victoire face aux All Blacks en novembre 2021 et a réalisé le Grand Chelem en 2022. Mais depuis, il s’est blessé à un genou en juin dernier en barrages face à La Rochelle, puis a rechuté en début de saison pour son retour face à Toulon (11 septembre), ne passant que trois minutes sur le terrain.

Opéré, il est revenu à l’entraînement à Toulouse fin décembre et a été sélectionné dans le groupe des 42 communiqué le 17 janvier, sans même avoir rejoué un match en club. Dimanche dernier, face au Munster, il a enfin fait son retour et a disputé 21 minutes. Ce dimanche, il pourra être aligné avec le Stade Toulousain face à Montpellier pour la 16e journée du Top 14 et emmagasiner du temps de jeu. Pour mieux postuler en Italie ? Ce sera une des questions de la semaine prochaine, avant l’annonce de la composition d’équipe, le vendredi 3 février à midi.

A ses côtés, c’est, on imagine, une déception pour Matthis Lebel. L’ailier toulousain, pressenti pour occuper l’aile gauche chez les Bleus avec la blessure de Villière, est doublé par le Lyonnais Dumortier et figure dans cette liste des 14. Il recule donc dans la hiérarchie des ailiers. On attendra d’ailleurs de voir si Gabin Villière est aligné avec Toulon ce week-end face à Pau et s’il est rappelé, ou pas, dans la foulée. Pour le reste, Léo Coly, victime d’une déchirure mardi lors de l’entraînement (il était, avec Haouas, le seul Montpelliérain à avoir joué dimanche et à ne pas être ménagé) et annoncé absent entre 4 et 6 semaines, est bien entendu dans la liste des 'mis à disposition', toute relative pour lui.

Il sera accompagné par trois de ses coéquipiers : Chalureau, Camara et Bécognée. Deux Rochelais, Boudehent et Hastoy, les Bordelais Jolmes et Bielle-Biarrey, le Lyonnais Cretin, le Toulonnais Priso, le Palois Gailleton et un autre Toulousain, Barassi complètent la liste. Ce qui signifie que pour accompagner les partants 'sûrs' pour l’Italie, un groupe de 28 se dessine (Baille, Marchand, Atonio, Wardi, Barlot, Baubigny, Falatea, Haouas, Flament, Willemse, Taofifenua, Lavault, Jelonch, Ollivon, Alldritt, Macalou, Dupont, Le Garrec, Ntamack, Jalibert, Moefana, Fickou, Delbouis, Penaud, Dumortier, Ramos, Jaminet, Buros). Dans celui-ci, François Cros prendra-t-il la place de quelqu’un la semaine prochaine ? C’est la question…

Les 14 joueurs mis à disposition :

Bécognée, Boudehent, Camara, Chalureau, Cretin, Cros, Jolmes, Priso, Barassi, Bielle-Biarrey, Coly, Gailleton, Hastoy, Lebel

La 16e journée de Top 14 :

Lyon-Clermont

Bayonne-Brive

Castres-Union Bordeaux-Bègles

Toulon-Pau

Perpignan-Stade Français

Racing 92-La Rochelle

Toulouse-Montpellier