Stade Toulousain: pas d’opération pour François Cros, touché au genou lors du barrage de Top 14

Touché au genou lors du barrage contre La Rochelle la semaine passée, le 3e ligne international du Stade Toulousain, François Cros, ne sera pas opéré. Son absence devrait être de l’ordre de six à huit semaines et il profitera de l’intersaison pour récupérer.

C’est une absence de poids pour Toulouse au moment d’aborder la demi-finale de vendredi soir face au Castres Olympique, mais l’essentiel est peut-être ailleurs pour le 3e ligne François Cros. Blessé au genou gauche la semaine dernière et sorti dès la 21e minute lors du match de barrage contre La Rochelle, on craignait une grosse blessure pour l’international français (16 sélections), qui avait pourtant tenté de rester sur le terrain pendant quelques instants. Mais après l’avoir aperçu au retour des vestiaires avec une attelle et des béquilles durant la rencontre, l’inquiétude était réelle.

Six à huit semaines d'absence

Finalement, le staff toulousain s’est voulu rassurant, les ligaments croisés ne sont pas touchés. Après examens, Cros, qui était présent ce jeudi à Nice pour assister à l'entraînement de ses coéquipiers, souffre d’une entorse du ligament latéral interne et ne sera donc pas opéré. Son absence devrait être de l’ordre de six à huit semaines, un moindre mal dans cette future période d’intersaison. Il devrait selon toute vraisemblance louper la reprise de l’entraînement avec son club, dont la date n’est pas encore officiellement connue, mais ne sera donc pas trop pénalisé, la première journée du Top 14 étant fixée le week-end du 3 septembre.

Par ailleurs, même en cas d’élimination du Stade Toulousain en demi-finale face à Castres, François Cros n'aurait pas figuré parmi les internationaux visés par le sélectionneur Fabien Gathié pour la tournée au Japon, pour laquelle des cadres seront préservés.