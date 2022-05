VI Nations: France Télévisions diffusera le tournoi jusqu'en 2025

France Télévisions a annoncé avoir renouvelé son contrat de diffusion avec Six nations Rugby, organisateur du tournoi. Le groupe audiovisuel français diffusera les VI Nations jusqu’en 2025.

France Télévisions diffusera le Tournoi des VI Nations jusqu’en 2025. Le groupe français a de nouveau acquis les droits exclusifs pour les quinze matchs des trois prochains tournois. "Dans la continuité de son partenariat actuel, France Télévisions a acquis les droits exclusifs de diffusion des quinze matchs du Tournoi des Six Nations et des quinze matches du Tournoi des Six Nations féminin de 2023 à 2025 inclus”, a affirmé le groupe.

En plus des VI Nations, France Télévisions a renouvelé son partenariat avec la Fédération française de rugby pour la diffusion de la Tournée d’Automne 2022, opposant le XV de France à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon.

Diffuseur des VI Nations depuis 1993, France Télévisions a battu un record d'audience sur la dernière édition avec au total 34,2 millions de téléspectateurs ayant suivi la compétition, selon le groupe audiovisuel.

Le formidable parcours d’Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui ont réalisé le Grand Chelem, sont en en grande partie responsable de l'intérêt du public français pour ce Tournoi des VI Nations. Ce dernier se finissant en apothéose par un "Crunch" dont les Français sont sortis victorieux, réunissant 8,95 millions de téléspectateurs.