XV de France: Romain Ntamack toujours en réserve

Le demi d’ouverture international, Romain Ntamack, n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec le Stade Toulousain. Absent depuis le 10 septembre et très incertain pour la venue de La Rochelle dimanche, il pourrait être sélectionné chez les Bleus sans avoir retrouvé les terrains.

Cela fait plus de cinq semaines que Romain Ntamack n’a pas joué au rugby. Et rien n’indique pour le moment qu’il sera sur le terrain du stade Ernest Wallon dimanche soir face à la Rochelle. Touché à une cheville le 10 septembre dernier face à Toulon, le demi d’ouverture international a bien repris la course la semaine passée, mais pas encore le collectif.

Ce lundi, après leur victoire à Brive (7-45), les Toulousains ont repris le travail tout en douceur. A vide, ils ont révisé certains mouvements, avec Thomas Ramos à l’ouverture. Puis ils se sont tournés vers des jeux plus ludiques, avec de petites balles. Mais sans Antoine Dupont, ménagé après une torsion de la cheville en Corrèze et qui doit reprendre ce mardi (son cas n’inspire pas de crainte), ni Romain Ntamack.

Le staff toulousain reste très sceptique concernant la possibilité de voir Ntamack jouer face à La Rochelle. Une question se pose alors : s’il est sélectionné parmi les 42 joueurs pour la tournée de novembre, sera-t-il utilisé après quinze jours de travail physique à Marcoussis, mais sans avoir disputé la moindre minute depuis huit semaines ? Ou fera-t-il partie des quatorze joueurs libérés pour évoluer avec son club à Bayonne le 29 octobre, à une semaine de France-Australie ? Beaucoup de questions dont seul le staff du quinze a la réponse…