Top 14: trois à cinq semaines d’absence pour Ntamack

Info RMC Sport - Touché dimanche soir face au RC Toulon (28-8) et sorti en cours de match, le demi d’ouverture international du Stade Toulousain, Romain Ntamack, sera absent plusieurs semaines.

Il grimaçait fort au moment de quitter le terrain contre le RC Toulon, dimanche soir (28-8). À la 26e minute, soutenu par le staff médical, Romain Ntamack avait du mal à rejoindre le banc. Pour cause, victime d’un choc juste avant sur un ruck après un plaquage de Wainiqolo, il était remplacé par Melvyn Jaminet et quittait ses partenaires sous les regards inquiets du public d’Ernest Wallon.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur des trois-quarts, Clément Poitrenaud, se voulait pourtant rassurant, parlant d’une “petite entorse à la cheville, pas trop importante à priori" sur les premières observations.

Un retour lors de la première quinzaine d'octobre ?

Ntamack souffre finalement d’une entorse tibio-fibulaire, qui touche l’articulation de la cheville droite. Il sera absent entre trois et cinq semaines et devrait d’ores et déjà louper les matchs de son équipe à Pau, face au Racing 92 et à Montpellier.

Il pourrait revenir à la compétition lors de la première quinzaine d’octobre, sachant que le rassemblement du quinze de France pour les tests d’automne interviendra au lendemain de la 8e journée du Top 14 (Stade Toulousain-La Rochelle), le dimanche 23 octobre. En son absence, et comme hier face à Toulon (victoire 28 à 8), Thomas Ramos pourrait endosser le rôle de demi d’ouverture.