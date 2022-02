XV de France: vers une titularisation de Moefana et Cros contre l’Irlande

Le staff du XV de France va reconduire une très grande partie des vainqueurs de l’Italie pour le choc contre l’Irlande samedi (17h45) lors la deuxième journée du Tournoi, mais avec sans doute deux changements. Au centre, Yoram Moefana devrait remplacer Jonathan Danty, blessé, et ainsi être préféré à Virimi Vakatawa. Le troisième ligne toulousain François Cros est aussi bien parti pour intégrer le XV de départ. Cameron Woki devrait, lui, conserver son numéro 4.



De la stabilité et deux retouches. Six jours après avoir dominé l’Italie avec le bonus offensif (37-10) en ouverture du Tournoi des VI Nations, le staff du XV de France ne bouleversera pas son équipe de départ pour le choc, autrement plus relevé, contre l’Irlande samedi (17h45), toujours à Saint-Denis. Si le verdict définitif ne sera connu que jeudi sur les coups de midi, il est déjà acquis qu’une très grosse ossature du groupe sera logiquement reconduite pour défier Jonathan Sexton et ses partenaires. Ça, ce n’est évidemment pas une surprise.





Malgré tout, Fabien Galthié et ses adjoints sont confrontés à un changement forcé au sein des lignes arrières. Jonathan Danty, touché à la cheville le week-end dernier, a quitté Marcoussis pour rentrer se soigner à La Rochelle. Deux choix s’offraient aux Bleus : le jeune Bordelais Yoram Moefana (21 ans, 3 sélections, dont 2 lors de la Coupe d’automne des Nations en 2020) et l’expérimenté Racingman Virimi Vakatawa (29 ans, 30 sélections). Le premier est en grande forme depuis le début de saison mais affiche moins d’expérience que son concurrent. Le second, lui, a l’habitude des rendez-vous importants mais il peine à retrouver son meilleur niveau, notamment en raison d’un genou régulièrement douloureux.

C’est finalement le premier qui devrait être titulaire samedi au côté de Gaël Fickou, une semaine après être entré en jeu face aux Italiens pour pallier la blessure de Danty durant les 22 dernières minutes de jeu. Pour le reste, les lignes arrières devraient être inchangées avec Jaminet à l’arrière, Penaud et Villière, auteur d’un triplé samedi, sur les ailes, ainsi que la charnière toulousaine Dupont-Ntamack. C’est ce qui a été travaillé lors de l’entraînement à haute intensité de ce mercredi sous le soleil de Marcoussis en présence de Fabien Galthié, sorti de son isolement après deux tests négatifs mardi, comme annoncé par RMC Sport.

Woki s’installe en deuxième ligne chez les Bleus

L’autre interrogation, devant cette fois, concernait le positionnement de Cameron Woki. Le Bordelais, désormais incontournable en sélection, allait-il être maintenu en deuxième ligne comme lors des trois derniers matchs des Bleus ou retrouver une place plus habituelle de troisième ligne ? De ça, allait forcément découler un éventuel remaniement. Pressenti comme titulaire en début de semaine dernière, le solide doyen des Bleus Bernard Le Roux n’avait finalement pas été retenu pour l’Italie. Ce sera encore le cas ce week-end puisque le Racingman figure dans le groupe des 14 joueurs libérés par le staff des Bleus mercredi soir.

Woki, qui aura un rôle essentiel pour contrer le redoutable alignement irlandais, devrait bien conserver sa place en tant que numéro 4 au côté Paul Willemse, comme lors de l’entrainement de mercredi. "Je me suis senti très bien à ce poste la semaine dernière, avouait le joueur de l’UBB en conférence de presse mercredi. Je n'ai pas manqué de repères, j'ai été très bien accompagné par le staff et les joueurs sur les phases de conquête donc ça s'est plutôt bien passé. Cela me fait du bien, ça me permet d'avoir un autre jeu, d'être plus dur. On s'attend à un gros combat devant samedi, que ce soit dans les mauls ou à la mêlée. Il faudra essayer de rivaliser dans ces domaines-là sinon on ne pourra pas gagner." C’est aussi pour cela que le staff devrait modifier légèrement son pack avec la probable présence du Toulousain François Cros en troisième ligne à la place de Dylan Cretin en compagnie de Grégory Alldritt et Anthony Jelonch. Quant à la première ligne, le précieux trio Atonio, Marchand et Baille sera logiquement maintenu.

Sur le banc, comme indiqué mardi, Matthieu Jalibert ne sera pas là. L’ouvreur de l’UBB s’est de nouveau blessé à une cuisse en ce début de semaine. Victime d’une petite déchirure, il devrait être indisponible environ deux semaines.

La compo probable du XV de France face à l’Irlande :

Jaminet - Penaud, Moefana, Fickou, Villière – (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) – Jelonch, Alldritt, Cros – Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille