Coupe du monde rugby U20: pourquoi les Bleuets, en quête d’un triplé face à l’Irlande en finale, sont le symbole du renouveau français

Opposée à l’Irlande ce vendredi (19h) en finale du Mondial U20, l’équipe de France a l’opportunité de s’offrir un triplé historique après ses sacres lors des deux éditions précédentes. Depuis plusieurs années, les performances étincelantes des jeunes pousses concordent avec le renouveau du XV de France chez les A, preuve de la synérgie entre les deux équipes.

Il n’y a bien eu que le Covid-19 pour arrêter la folle dynamique des Bleuets. Champions du monde U20 en 2018 et 2019, les jeunes pousses du XV de France ont été freinées dans leur élan en 2020, 2021 et 2022 avec l’annulation du tournoi à cause de la pandémie. Mais l’édition 2023 a prouvé que, même si le temps et les générations passent, la domination des Français chez les jeunes reste immuable.

En Afrique du Sud, l’équipe de France est restée sur la lignée des éditions précédentes du Mondial U20. Après avoir fait qu’une bouchée du Japon (75-12), s’être offert un succès de prestige face à la Nouvelle-Zélande (35-14) et écarté le pays de Galles (43-19) en poules, les joueurs de Sébastien Calvet ont parfaitement négocié le Crunch face à l’Angleterre en demi-finale. Menés 17-0, les Bleuets nous ont gratifiés d’un nouveau festival offensif pour finalement s’imposer 52-31.

Ce vendredi 14 juillet, la fête nationale pourrait ainsi se transformer en jour de gloire avec une finale face à l’Irlande au Cap (19h). En cas de succès face au XV du Trèfle, les Bleuets s’offriraient donc un incroyable triplé, du jamais-vu dans l’histoire du tournoi depuis la Nouvelle-Zélande, vainqueure des quatre premières éditions (2008, 2009, 2010, 2011).

Ntamack, Woki, Lebel... de nombreux joueurs ont réussi le grand saut

En plus d’être potentiellement historique en cas de dénouement heureux, l’affiche face à l’Irlande est ô combien symbolique. Cette rencontre a en effet tout d’un avant-goût de ce qui pourrait arriver à l’automne, cette fois chez les grands, avec les deux premières nations au classement de la World Rugby (l’Irlande est première, la France deuxième) qui font figure de favorites à la victoire finale lors du Mondial 2023 organisé dans l'Hexagone (8 septembre-28 octobre).

Episode 123 : XV de France - Y a-t-il encore du suspense pour la liste des 33 ? 37:24

Faire le parallèle entre l’équipe de France U20 et les "A" n’a d'ailleurs rien d'incongru. Depuis plusieurs années, le XV de France de Fabien Galthié a bâti son renouveau sur la nouvelle génération, bien souvent propulsée sur le devant de la scène grâce à ses performances étincelantes dans les catégories jeunes. Il suffit de jeter un œil aux joueurs qui étaient de l’aventure lors des deux précédents sacres mondiaux chez les jeunes pour comprendre que l’équipe U20 fait presque office d’antichambre du XV de France. Entre Demba Bamba, Cameron Woki, Louis Carbonel, Romain Ntamack, Matthis Lebel, Ethan Dumortier, Pierre-Louis Barassi ou encore Arthur Vincent, ils sont nombreux à avoir réussi à faire leur place chez les grands après l’aventure du Mondial U20.

"Le rugby français a trouvé son modèle de cohérence, de formation"

"Il y a un vrai continuum dans toutes les équipes de France, les U18, les U20 Développement, les U20, parfois même le VII de France et surtout avec le XV de France où les jeunes deviennent partenaires d'entraînement grâce à Sébastien Calvet, résume Sébastien Piqueronies, manager des U20 entre 2018 et 2019, auprès d’Actu Rugby. Le rugby français a trouvé son modèle de cohérence, de formation. Les résultats prouvent qu’il fonctionne grâce à une belle synergie entre ses championnats professionnels, Pro D2 et Top 14, et les compétences de nos clubs et de nos terroirs d’un côté, et de la Direction Technique Nationale de l’autre."

Au fil du parcours des Bleuets, les messages de soutien et de félicitations des joueurs du XV de France ont été nombreux. Avant le départ pour l’Afrique du Sud, les U20 ont d’ailleurs pu échanger avec certains de leurs aînés. Une nouvelle preuve du lien qui unit les deux équipes. "Les joueurs été très touchés de lire à gauche ou à droite qu’ils étaient fiers de leurs petits frères, confiait Sébastien Calvet en conférence de presse avant la demi-finale face à l’Angleterre. Vous savez, on s’est réunis en même temps qu’un groupe de seniors français avant de partir, on s’est entraîné avec eux et il y avait pas mal d'anciens champions du monde, dont Arthur (Vincent). Dans cet échange, ils ont été supers, avec notamment des conseils."

Le système des JIFF semble avoir porté ses fruits

Le système des JIFF (joueurs issus des filières de formation), mis en place il y a un peu moins de 10 ans, a vraisemblablement joué un rôle dans les performances des équipes de France jeunes depuis plusieurs années. Pour éviter toute sanction, les clubs de Top 14 doivent en effet présenter une moyenne de 16 JIFF sur l’ensemble de la saison. Prise pour favoriser la jeunesse française à s’exprimer, la mesure semble avoir porté ses fruits sur le moyen terme. Dans le groupe retenu pour ce Mondial U20, le phénomène Posolo Tuilagi (Perpignan), Hugo Reus (La Rochelle), Paul Costes (Toulouse) ou encore Nicolas Depoortere (Bordeaux-Bègles) ont tous fait des feuilles de match en Top 14 cette saison.

Parmi ces jeunes pousses en quête d’un sacre mondial ce vendredi face à l’Irlande, Posolo Tuilagi semble être celui qui est amené à rejoindre le XV de France le plus rapidement. Le deuxième ligne de l’USAP, fils de l'ancien international samoan Henry Tuilagi et neveu de Manu Tuilagi, l'un des centres du XV de la Rose, n’a pas encore 19 ans - il les fêtera le 28 juillet prochain - mais il enflamme déjà le rugby français. Absent contre le Japon en poules en raison d'un problème de visa, il a brillé contre la Nouvelle-Zélande (35-14) avec une prestation majuscule (2 essais). Élu homme du match, il a même donné l'impression d'avoir éliminé les "Baby Blacks" à lui tout seul.

Pour se hisser en finale, les Bleuets ont également pu compter sur la charnière Baptiste Jauneau-Hugo Reus. Tous les deux âgés de 19 ans, ils dégagent une sérénité impressionnante depuis le début du Mondial. L’association entre Jauneau, demi de mêlée de Clermont, et Reus, N°10 de La Rochelle, fonctionne avec une telle alchimie que le duo fait même beaucoup penser à celui formé par Romain Ntamack et Antoine Dupont. On souhaite aux deux jeunes pousses le même avenir que leurs aînés. Et à ces derniers d’atteindre le même stade de la compétition chez les grands dans quelques semaines, histoire de pousser la synérgie entre les deux équipes encore plus loin.