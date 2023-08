Ecosse-France: le capitanat, une "énorme surprise" pour Brice Dulin, qui encense surtout les jeunes "scooters électriques"

Plus de trois ans après avoir quitté les Bleus sur une grosse erreur contre l'Ecosse dans le Tournoi des VI Nations 2021, Brice Dulin fait samedi son retour en tant que titulaire pour le test-match du XV de France contre... les Ecossais. Le Rochelais sera même capitaine, une grosse surprise pour lui.

Il ne s'y attendait pas. Titulaire au sein du XV de France qui joue ce samedi le premier des deux test-matchs contre l'Ecosse, Brice Dulin a également été désigné capitaine des Bleus par Fabien Galthié. Drôle d'histoire pour celui qui avait quitté l'équipe de France sur une grosse erreur qui avait coûté la victoire contre... l’Écosse en mars 2021 dans le Tournoi des VI Nations.

"Une énorme surprise! Je ne m'y attendais pas du tout, confie ce vendredi Brice Dulin en conférence de presse. Fabien (Galthié) est venu me parler lors d'une séance de musculation. Il m'a dit 'tu vas commencer ce week-end et en plus tu seras notre capitaine'. Enorme surprise et surtout du bonheur. Si mon rôle a changé dans la semaine? Pas du tout. Avec mon poste et le regard du fond du terrain, ce sont souvent des consignes plus rugby par rapport à notre défense, notre situation. Rien n'a évolué, c'est la même chose que d'habitude."

"On voit que l'équipe performe quels que soient les joueurs sur le terrain"

Le Rochelais ne s'est pas trop attardé sur lui, préférant souligner l'incroyable réservoir des Bleus, avec une talentueuse nouvelle génération qui tape à la porte: "Ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est de voir la sélection de nouveaux joueurs, qui sont le futur de l'équipe. C'est ce qui est bien, c'est ce qu'il faut surtout regarder. On voit que le réservoir est énorme, il y a du potentiel derrière. On les a appelés les scooters électriques parce que ça va très vite et avec de grosses qualités. On voit que l'équipe performe quels que soient les joueurs sur le terrain, pourvu que ça dure le plus longtemps possible."

Le capitaine devra gérer l'ambiance incroyable de Murrayfield: "Il faut en avoir conscience mais on a la chance d'avoir un championnat qui nous procure des moments similaire. Ça va être une autre atmosphère, on sait que l'Ecosse a déjà joué un match (25-13 contre l'Italie le 29 juillet ndlr), rappelle-t-il. Ils ont aligné une belle équipe, avec des joueurs qui vont eux aussi avoir envie de prouver des choses devant leur public, à quelques semaines de la Coupe du monde. Ça va être une belle occasion de jouer dans une enceinte pleine. Qu'on prenne du plaisir." Avant un deuxième test face aux Ecossais le 12 août, cette fois en France.