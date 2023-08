XV de France: la compo face à l’Ecosse avec trois novices

Comme annoncé, le staff du XV de France a décidé d’aligner une composition d’équipe avec des joueurs "moins installés" pour affronter l’Ecosse en match de préparation à la Coupe du monde, samedi (16h). Paul Boudehent, Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey vont fêter leur première sélection.

Le staff du XV de France n’a réservé aucune surprise dans la composition de l’équipe qui débutera contre l’Ecosse, samedi (16h) à Edimbourg lors du premier match de préparation à la Coupe du monde. Comme annoncé par RMC Sport, il a aligné les mêmes joueurs que ceux testés comme titulaires mercredi à l’entraînement. Sans leurs tauliers, les Bleus débuteront avec des joueurs "moins installés", des prétendants pour tenter de se faire une place dans la liste de 33 joueurs, dévoilée le 21 août.

Gailleton et Bielle-Biarrey ont un gros coup à jouer

Trois joueurs vont ainsi fêter leur première sélection: Le Rochelais Paul Boudehent (23 ans) en troisième ligne, le centre palois Emilien Gailleton (20 ans) et l’ailier de l’UBB Louis Bielle-Biarrey (20 ans). Le trio a une occasion en or de se montrer comme ils le font depuis le début de la préparation.

A leurs côtés, plusieurs joueurs plus expérimentés joueront aussi leur carte pour assurer leur présence comme numéros 2 ou 3 derrière les tauliers en place. C’est le cas de Jean-Baptiste Gros, Demba Bamba, Cameron Woki, Sekou Macalou, Matthieu Jalibert, Yoram Moefana et Ethan Dumortier.

A l’arrière, Brice Dulin fait partie d’une autre catégorie des joueurs: les anciens habitués de la sélection moins appelés ces derniers temps. Le Rochelais, dont la dernière sélection remonte à 2021, a signé une grosse saison mais part derrière Thomas Ramos et Melvyn Jaminet. Il sera capitaine pour cette rencontre. Pierre Bourgarit sera, lui, aligné au talon pour valider sa place de n°3 au poste derrière Julian Marchand et Peato Mauvaka Le troisième ligne Yoan Tanga (26 ans) fêtera, lui, sa troisième sélection après les deux glanées en 2022.

Le staff a placé sur les bancs des profils plus installés comme Mauvaka, Reda Wardi, Sipili Falatea ou Paul Willemse. Les autres finisseurs Dylan Cretin, Baptiste Serin, Antoine Hastoy et Arthur Vincent auront leur chance en cours de jeu avant de probablement obtenir un temps de jeu plus important lors du match suivant.

La compo des Bleus face à l’Ecosse: Dulin (cap) - Bielle-Biarrey, Gailleton, Moefana, Dumortier - Jalibert, Couilloud - Macalou, Tanga, Boudehent - Chalureau, Woki - Bamba, Bourgarit, Gros

Remplaçants: Wardi, Mauvaka, Falatea, Willemse, Cretin, Serin, Hastoy, Vincent