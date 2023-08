XV de France: Bielle-Biarrey, Gailleton, Dulin, Bourgarit, les challengers chez les Bleus en Ecosse

Depuis la semaine dernière, deux équipes bien distinctes travaillent la préparation du match en Écosse samedi (16h). L’une d’elle, qui sera alignée à Édimbourg, est composée de joueurs que le staff veut observer à ce niveau. Avec, pour certains, un bon coup à jouer pour intégrer la liste des 33.

Fabien Galthié n’a certainement pas besoin d’être convaincu d’embarquer son équipe dite "Premium" dans cette aventure de la Coupe du monde. Il connaît le potentiel et les performances des Dupont, Ntamack, Alldritt, Fickou, Baille, Marchand et les autres, ses tauliers sur la flèche du temps et principaux protagonistes des grandes victoires que cette équipe a gravé dessus (Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande, Angleterre…). Depuis le début, il sait qu’il laissera ces hommes-là se préparer de leur côté au moment d’aborder les matchs de préparation.

D’une part car une grande partie, Toulousains et Rochelais, a achevé sa saison tardivement, un soir de finale de Top 14 le 24 juin dernier (ils sont 17 dans la liste, sans compter Tanga et Jaminet, blessés en fin d’exercice) et qu’il convient de ménager ces hommes qui ont eu peu de congés, deux semaines, et un début de préparation adapté. D’autre part car avec quatre matchs de préparation, ce qui paraissait beaucoup aux yeux des observateurs, le staff, qui avait tout prévu, peut planifier les temps de jeu. Et c’est ce qu’il va se passer.

On va vers un affinage de la future liste des 33 et il passe par ces tests "grandeur nature" face aux Écossais, que ce soit à Édimbourg (samedi, 16h) la semaine suivante à Saint-Étienne. A ce moment précis, vingt-trois joueurs nous semblent partants certains pour ce Mondial: Baille, Marchand, Mauvaka, Bourgarit, Atonio, Falatea, Flament, Willemse, Taofifenua, Woki, Cros, Ollivon, Macalou, Alldritt, Dupont, Lucu, Jalibert, Ntamack, Fickou, Danty, Penaud, Villiere, Ramos. On serait même tenté d’ajouter le pilier Reda Wardi, au regard de la saison du Rochelais (et même sa probante finale face à Aldegheri), tant il sera compliqué pour Jean-Baptiste Gros de le déloger.

Dulin pour confirmer

Il reste donc dix places à prendre. Et ce n’est une surprise pour personne, depuis des jours à Marcoussis, une équipe prépare ce premier match. Au sein d’elle, comme Gros, Woki est attendu après sa saison mitigée en club. A la mêlée, Serin et Couilloud vont se disputer le dernier strapontin. Gailleton peut-il doubler Moefana et/ou Vincent, ce dernier sortant d’une saison blanche? Louis Bielle-Biarrey va-t-il faire de même avec Ethan Dumortier? Brice Dulin, malgré son manque de polyvalence, peut-il confirmer son énorme saison en club et faire valoir son expérience pour intégrer les 33? Tous ces hommes seront scrutés.

Et les deux "minots" Gailleton et Bielle-Biarrey plus particulièrement. Privés du titre mondial avec leurs copains U20 pour intégrer la préparation chez les "grands", ils ont impressionné par leur forme physique et leur culot. Sur les exercices de torture les plus durs concoctés par le directeur de la performance Thibault Giroud et son staff, il n’était pas rare de les voir couper la ligne avec plusieurs mètres d’avance sur les autres. Ni de s’engouffrer dans les intervalles au moment des oppositions…

Gailleton et Bielle-Biarrey, première titularisation à Édimbourg

C’est une certitude, les deux vont vivre leur première sélection à Murrayfield. En attendant d’en savoir plus à balles réelles (les plaquages n’étaient pas appuyés à Marcoussis), attention à eux s’ils s’illustrent. Comme le disait l’entraîneur William Servat en montrant une photo de Thierry Dusautoir à Marcoussis, "certains n’étaient pas prévus à un moment et ont fini meilleur joueur du monde", en référence à l’arrivée tardive de Dusautoir a la Coupe du monde 2007 pour palier à la blessure de Vermeulen et à son titre individuel quatre ans plus tard en étant capitaine des Bleus.

Au moment où François Cros est à l’arrêt et où le retour d’Anthony Jelonch est toujours hypothétique, on suivra aussi le phénomène physique Paul Boudehent en 3e ligne. Tout comme l’abattage des Bamba, Chalureau, Serin, Moefana ou encore Dumortier. De l’art de ne pas en faire trop pour se montrer mais de suffisamment tirer son épingle du jeu pour bousculer la hiérarchie, voici l’équation à résoudre pour ses hommes une fois que le Flowers of Scotland aura retenti.

L’équipe probable samedi: Dulin - Bielle-Biarrey, Gailleton, Moefana, Dumortier - Jalibert, Serin - Macalou, Tanga, Boudehent - Chalureau, Woki - Bamba, Bourgarit, Gros