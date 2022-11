France-Afrique du Sud: Charvet pointe des axes d'amélioration pour les Bleus, malgré leur série record

Grâce à son succès 30-26 dans un test-match ultra rude contre l'Afrique du Sud ce samedi à Marseille, le XV de France porte à 12 son nombre de victoires d'affilée. Une série record pour des Bleus qui peuvent encore s'améliorer dans le jeu, selon notre consultant RMC Sport Denis Charvet.

Il y a quelques mois encore, ils n'auraient peut-être pas résister. Mais les Bleus ont eu le sursaut d'orgueil nécessaire pour s'imposer en test-match contre l'Afrique du Sud, ce samedi au Vélodrome (30-26). Une victoire acquise en fin de rencontre, à 14 contre 14, après un duel très rude qui a enclenché une avalanche de blessés et qui porte à 12 la série record de succès d'affilée pour le XV de France.

"Il y a eu un combat féroce, ils ont rarement rencontré des joueurs aussi denses et physiques. Le combat était âpre, ils ont eu la pire difficulté à les affronter. A ce jeu, les Sud-Africains avaient fait le plus dur mais au bout du compte, l'orgueil français l'a emporté, constate le membre de la Dream Team RMC Sport Denis Charvet. Comme l'a dit Fabien Galthié, ils sont allés la chercher. Il fallait gagner coûte que coûte, ils l'ont fait coûte que coûte, dans la difficulté, l'adversité mais avec l'orgueil de champion."

"La prochaine fois, ça ne passera peut-être pas"

Tout ne fut pas parfait pour autant. Et ce choix de laisser le jeu à l'adversaire, de tenter de jaillir en contre pour faire mal et prendre l'ascendant, est un pari risqué. Pour l'instant ça passe. Mais pour notre consultant, il faudra sans doute songer à travailler certains axe d'amélioration dans le jeu pour continuer à gagner.



"La dépossession, aujourd'hui elle marche, donc ça donne raison à Fabien Galthié. J'ai l'impression qu'à terme, cela peut avoir des limites, juge Denis Charvet. Tant qu'on gagne... on ne va pas remettre en question un système qui gagne. Mais je me dis que la prochaine fois, ça ne passera peut-être pas. On a des joueurs de talent, de qualité. Les Sud-Africains en première période, même à 14 contre 15, n'ont pas hésité à jouer, à contre-attaquer et à poser des problèmes à la défense française. Avec la qualité qu'on a, on pourrait produire un peu plus de jeu."