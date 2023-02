France-Ecosse: après la défaite en Irlande, Cros ne veut "pas laisser place au doute"

Le XV de France a retrouvé le Centre national du rugby de Marcoussis depuis dimanche, pour préparer la réception de l'Ecosse dans le Tournoi des VI Nations (dimanche, 16h). François Cros, présent en conférence de presse ce mardi, est revenu sur la défaite en Irlande mettant fin à la série d'invincibilité tricolore. Pour le flanker toulousain, les Bleus doivent repartir de l'avant face au Chardon qui a lui remporté ses deux premiers matchs.

François, vous revenez d’une semaine de pause, après la défaite à Dublin. Cette semaine a-t-elle permis de se remettre la tête à l’endroit ?

Cela fait du bien à tout le monde de couper un peu après deux premières rencontres et deux semaines de préparation chargées. Cela a permis de récupérer, à d’autres d’avoir du temps de jeu en club, et de revenir depuis dimanche avec la tête aérée et l’envie de bien faire.

Quel est l’état d’esprit, oublier la défaite en Irlande (32-19) et repartir de l’avant ?

Non, nous n’oublions pas parce qu’il faut tirer les enseignements de ce match qui va être porteur pour nous pour la suite. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas perdu, c’est arrivé, à nous de ne pas reproduire les mêmes erreurs et que cette défaite nous serve dans notre progression pour la suite. Il y avait forcément de la déception, mais l’équipe s’est "envoyée" sur ce match avec une grosse intensité. L’Irlande a été supérieure à nous mais je pense que l’équipe a mis les intentions pour ramener mieux de Dublin.

"Ce n'est jamais un soulagement de perdre"

Cette défaite ne vous enlève-t-elle pas une part de pression, liée à la série de victoires à l’approche de la Coupe du monde ?

Ce n’est jamais un soulagement de perdre. Nous ne pourrons pas reproduire le Grand Chelem mais il reste trois matchs pour défendre notre titre, se donner les moyens d’y croire jusqu’au bout. Nous avons fait deux déplacements pour commencer, ce week-end nous avons la chance de revenir à Paris (Saint-Denis, ndlr) dans un stade plein. C’est un soutien en plus qui va nous porter et nous aider à réaliser une bonne performance.

Quel regard portez-vous sur l’Ecosse qui a gagné en Angleterre puis face au pays de Galles ?

C’est une équipe en confiance, ce n’est pas rien d’aller gagner à Twickenham. Ils vont arriver avec une envie de poursuivre sur une troisième victoire, à nous de freiner leur dynamique et de les remettre en question sur leurs points forts. C’est une équipe très mobile, qui joue beaucoup, nous devrons répondre présent dans ce domaine et arriver à contrer Finn Russell qui réalise un début de tournoi assez incroyable.

Dans le débat sur la dépossession-repossession, finalement, est-ce mieux d’avoir le ballon ou pas ?

C’est mieux de gagner, après il y a des stratégies. Et c’est vrai qu’il y a ce débat en ce moment, mais nous avons un plan de jeu assez clair et nous nous sommes peut-être trop exposés en Irlande. Nous allons travailler là-dessus cette semaine, pour simplifier et repartir sur ce qui a fait notre force sur les matchs précédents, ne pas laisser de place au doute. C’est important de retrouver de l’allant et la gagne qui nous est chère.

A titre personnel, comment vous vivez ce retour dans ce XV de France après une longue absence sur blessure ?

Je suis très heureux. C’est arrivé vite après mon retour de blessure, c’est une chance et un honneur. J’ai connu une rechute donc forcément cela a été une période compliquée, mais j’ai préféré prendre le temps quitte à revenir plus tard, valider toutes les étapes pour revenir sans appréhension et c’est arrivé très vite pour moi. Mais cela demande aussi de répondre présent physiquement à cette intensité-là. Les deux semaines où je n’étais pas dans le groupe m’ont aussi permis d’avoir du temps de jeu en club.