Rugby: le XV de France en tournée au Japon en juillet

Actuellement en course pour le Grand Chelem dans le Tournoi des VI nations, le XV de France partira en tournée au Japon l'été prochain pour la première fois de son histoire.

Le XV de France se déplacera au Japon au mois de juillet pour sa traditionnelle tournée estivale, ont officialisé lundi la Fédération française de rugby et son homologue japonaise. Les Bleus affronteront le Japon à deux reprises, le 2 juillet à Aichi puis une semaine plus tard dans un lieu à définir, a précisé un communiqué.



"Le Japon est depuis maintenant des années une nation importante du rugby mondial. Son parcours lors de la dernière Coupe du monde prouve que cette équipe peut rivaliser avec les meilleurs (...) Il est important de se mesurer à des adversaires de très grande qualité à l'approche de France 2023", a expliqué le président de la FFR Bernard Laporte. C'est la première fois que la France se rend au Japon pour une tournée.

Un bilan favorable face au Japon

Les Bleus ont affronté les Cherry Blossoms, quarts de finaliste du Mondial 2019, à quatre reprises, pour trois victoires et un nul, lors de leur dernière rencontre, en novembre 2017 à l'Arena de La Défense (23-23).



"Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour imaginer que de nombreux fans de rugby attendront avec impatience l'arrivée de l'équipe de France, étant donné qu'elle est en tête du Tournoi des six nations grâce à son habileté à maîtriser la vitesse et la puissance", a commenté le président de la Fédération japonaise (JRFU) Shigetaka Mori. Grâce à ces deux oppositions, la JRFU espère "raviver l'enthousiasme et l'excitation" lors de la Coupe du monde de 2019.