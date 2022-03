VI Nations: la compo du XV de France face à l’Angleterre avec le retour de Penaud

Le retour de Damian Penaud, remis du Covid, est le seul changement de la composition du XV de France pour affronter l’Angleterre, samedi (21h) lors de la dernière journée du Tournoi des VI Nations, par rapport à celle qui a débuté au pays de Galles (9-13) la semaine dernière.

On prend presque les mêmes pour le Grand Chelem. Le staff du XV de France a dévoilé ce jeudi la composition du XV de départ pour affronter l’Angleterre, samedi (21h) au Stade de France. Un seul changement y a été apporté par rapport à l’équipe qui a débuté au pays de Galles (9-13), la semaine dernière. Forfait pour le déplacement à Cardiff après un test positif au covid, Damian Penaud effectue son retour à l’aile à la place de Yoram Moefana, qui avait assuré l’intérim. Le Bordelais renonce à cette dernière rencontre en raison d’une blessure au genou.

Les Bleus, après quatre victoires en autant de matchs, visent leur premier Grand Chelem depuis 2010 avec un groupe quasiment au complet. Ménagé mardi, Paul Willemse a repris mercredi et figure bien en deuxième ligne aux côtés de Cameron Woki. La première ligne Atonio-Marchand-Baille est reconduite, tout comme la troisième ligne Jelonch-Alldritt-Cros.

A l’arrière, Melvyn Jaminet portera de nouveau le 15 et sera en charge de buter. Gavin Villière, auteur de trois essais dans la compétition comme Penaud, est aligné à l’aile alors que le duo Fickou-Danty mènera le centre, derrière l’inamovible paire Ntamack-Dupont à la charnière. Ce sera la treizième fois que les deux hommes sont associés depuis la nomination de Fabien Galthié en 2020.

Six avants et deux arrières sur le banc

Ils l’avaient été pour la première fois face aux Anglais en 2020… année de la dernière victoire des Bleus face au XV de la Rose (24-17). Depuis, les Français ont concédé deux revers contre les vice-champions du monde: 23-20 lors du Tournoi 2021 à Twickenham, et 22-19 lors de l’Autumn Nations Cup 2020. Sur le banc, les Bleus auront six avants (Mauvaka, Gros, Haouas, Flament, Taofifenua, Cretin) et deux trois-quarts (Lucu, Ramos) pour répondre au défi physique à venir.

Le XV de France contre l’Angleterre: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.

Remplaçants: Mauvaka, Gros, Haouas, Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos.