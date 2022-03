XV de France: Willemse apte, vers une équipe sans surprise contre l’Angleterre

Ménagé la veille pour se reposer, Paul Willemse a retrouvé sa place ce mercredi au sein de l’équipe des potentiels titulaires contre l’Angleterre. Fabien Galthié et ses adjoints devraient aligner leur équipe-type pour ce dernier match très attendu du Tournoi des VI Nations, samedi au Stade de France.

Cette fois, tout le monde est là. C’est avec un groupe au complet que le XV de France a pu effectuer son ultime gros entraînement, mais sans contacts pour éviter des risques inutiles, ce mercredi à Marcoussis, avant de défier l’Angleterre, samedi soir (21h).

"On ne va pas demander aux mecs de se rentrer dans la gueule à trois jours d’un match comme ça", a d’ailleurs lancé en préambule Thibault Giroud, directeur de la performance. Ménagé la veille, après avoir tant donné lors de la victoire à Cardiff vendredi dernier (9-13), le deuxième ligne montpelliérain Paul Willemse (29 ans, 23 sélections) a pu effectuer la séance normalement. Il a retrouvé une place parmi les potentiels titulaires pour ce dernier match du Tournoi des VI Nations au sein d’une équipe sans surprise, que confirmeront officiellement Fabien Galthié et Raphaël Ibanez jeudi midi. Willemse était, comme depuis le début de la compétition, associé à Cameron Woki.

Rien que du classique pour le crunch

Pour le reste, rien que du classique avec clairement une équipe type proche de celle alignée régulièrement depuis la victoire contre les All Blacks en novembre. En troisième ligne, Jelonch, Alldritt et Cros apportera encore toutes ses garanties, tout comme l’inamovible première ligne Atonio-Marchand-Baille, qui aura donc débuté tous les matchs de ce Tournoi 2022.

Derrière, là aussi, le staff de Fabien Galthié devrait encore miser sur la stabilité. Melvyn Jaminet portait de nouveau le numéro 15, en ce début de semaine, tandis que Damian Penaud, forfait pour cause de Covid la semaine dernière, a retrouvé sa place à l’aile pour le seul changement attendu. Il remplacera Yoram Moefana qui, blessé à un genou, doit renoncer à cette ultime rencontre.

Avec six avants sur le banc?

De l’autre côté, le Toulonnais Gabin Villière, auteur comme Damian Penaud de trois essais dans ce Tournoi, sera là bien sûr. Au centre, le duo Danty-Fickou est attendu alors que la charnière toulousaine composée du capitaine Antoine Dupont et Romain Ntamack sera de nouveau alignée, pour la treizième fois depuis le début du mandat de Fabien Galthié lancé en 2020 par une victoire contre le XV de la Rose. La dernière en date. Car les Bleus restent sur deux revers contre les Anglais, d’abord avec une équipe remaniée lors de la Coupe d’automne des Nations puis l’an dernier dans le Tournoi, à Twickenham.



Cette fois, les Bleus, avec sans doute six avants (Mauvaka, Gros, Haouas, Flament, Taofifenua, Cretin) et deux trois-quarts (Lucu, Ramos) sur le banc pour répondre au défi physique à venir, entendent bien faire chuter les hommes d’Eddie Jones dans un Stade de France chauffé à blanc. Avec l’objectif annoncé d’ouvrir, enfin, leur palmarès en sélection, douze ans après le neuvième et dernier Grand Chelem réalisé par le rugby français.



La composition probable du XV contre l’Angleterre: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.



Remplaçants probables : Mauvaka, Gros, Haouas, Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos.