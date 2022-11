XV de France: Ibanez a donné son accord pour prolonger

Selon les informations de RMC Sport, le manager du XV de France Raphaël Ibanez a donné son accord pour poursuivre l’aventure quatre années de plus avec le XV de France.

Le staff du XV de France se dessine pour l’après 2023. Si Laurent Labit et Karim Ghezal, respectivement entraineur de l’attaque et co-responsable de la conquête, quitteront leurs fonctions dans un an pour rejoindre le Stade Français, tout comme Thibault Giroud, en charge de la performance, lui aussi partant, le reste de l’encadrement va bel et bien poursuivre l’aventure jusqu’à la Coupe du monde suivante, en Australie en 2027.

Pour le sélectionneur Fabien Galthié, un accord a été trouvé dès l’hiver dernier et le Grand Chelem réalisé dans le Tournoi des VI Nations, avec un nouveau bal jusqu’en juin 2028. Concernant William Servat, l’autre homme fort des avants français, le dossier a été bouclé le mois dernier. Enfin, pour Shaun Edwards, tout est désormais ficelé. L’Anglais l’a lui-même reconnu dans la presse britannique ce samedi, à la veille du match contre le Japon.

"Les choses sont en cours"

"Fabien Galthié m'a demandé en septembre si j'étais intéressé pour rester quelques années de plus et la FFR a suivi en me proposant un contrat longue durée, dit-il dans le Daily Mail. Tout est bouclé, je peux donc désormais me concentrer sur mon travail. Je ne fermerai jamais la porte à l'Angleterre, ou à un retour au pays de Galles, mais je me concentre pour le moment uniquement sur la France.

"Sa prolongation est une excellente nouvelle pour le XV de France tant il apporte au quotidien auprès des joueurs, a indiqué le manager des Bleus Raphaël Ibanez en conférence de presse. Il a mis sa patte vraiment spécifique, avec son caractère, son charisme et sa compétence, reconnue dans le monde entier."

Interrogé sur son cas personnel avant cet ultime match de la tournée automnale, Ibanez a fait part de son optimisme sans en dire trop. "Me concernant les choses vont se faire naturellement, a déclaré l’ancien talonneur des Bleus. Les choses sont en cours. Elles vont se faire dans les prochaines semaines. Mais terminons la tournée si vous le voulez bien." Selon les informations de RMC Sport, Raphaël Ibanez a lui aussi d’ores et déjà donné son accord pour prolonger son bail en tant que manager de ce XV de France désormais invaincu depuis juillet 2021.