XV de France: entorse de la cheville pour Villière, inquiétude pour l'Italie

Le trois quart aile du quinze de France, Gabin Villière, s’est donné une légère entorse à la cheville lors de l’entraînement du jour avec les Bleus. Il passera des examens ce soir ou demain. Il est donc très incertain pour le match en Italie.

En ce mercredi, jour de dernier entraînement 'poussé' avant Italie-France (dimanche, à 16h), il y a eu un vrai choix du staff au début de la séance. Damian Penaud occupait l’aile droite et Gabin Villière, de retour en bleu, l’aile gauche, avec le numéro 11. Mais la séance avait été scindée en deux. Et Villière n’a pas fini ce qu’on pourrait appeler la 'première période'. Après avoir subi un plaquage, il est sorti en boitant légèrement. Sur le bord du terrain, le staff médical lui a administré de la bombe de froid. Le Toulonnais est tout de même revenu puis, à la pause est retourné vers les vestiaires comme ses coéquipiers. Mais lui, toujours en boitillant.

Il a eu un échange avec le sélectionneur Fabien Galthié et Thibault Giroud, le responsable de la performance. Sur le coup, il leur mimait des appuis. Le préparateur physique Nicolas Jeanjean l’a de son côté réconforté. Rien de bon en apparence. Et après la pause, en ressortant des vestiaires, Gabin Villière avait sur lui une parka et est resté sur le bord du terrain, à observer ses coéquipiers. C’est donc Ethan Dumortier qui a fait la seconde période à l’aile gauche.

Selon nos informations, Villière a donc été victime d’une entorse de la cheville gauche, la même qui avait été sérieusement touchée en finale de Challenge Cup, à la fin du mois de mai avec Toulon face à Lyon. Il n’était revenu que fin novembre, lors d’un match au Stade Français, lors duquel il s’était à nouveau blessé, fracture du péroné à la clé, mais également de la main. L’ailier n’a repris finalement le chemin de la compétition que le week-end dernier, avec le RCT, face à Pau (victoire 27 à 16). Soixante et une minutes, suffisantes pour être appelé au sein du groupe des 42 à Capbreton.

Il avait fait la séance de mardi sans soucis. Mais aujourd’hui, cet accroc pourrait le priver du déplacement en Italie. Villière passera des examens ce soir ou demain matin. Le staff, qui doit annoncer la composition de l’équipe vendredi midi, prendra-t-il ce risque supplémentaire à son sujet ? Ou sera-t-il poussé à privilégier la titularisation du novice Dumortier, qui travaille depuis dix jours et le début du stage à Capbreton ? Reponse sous peu…