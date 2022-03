XV de France: Fickou et Couilloud malades et ménagés

Le 11 mars, le XV de France sera confronté au pays de Galles dans le cadre du Tournoi des VI Nations. À deux jours de cette rencontre, Gaël Fickou et Baptiste Couilloud ont été ménagés, en raison d'une maladie.

Le centre Gaël Fickou et le demi de mêlée Baptiste Couilloud, malades, ont été ménagés lors de l'entraînement de mercredi du XV de France, à deux jours d'affronter le pays de Galles dans le Tournoi des six nations.



"On est au complet: seuls Gaël Fickou et Baptiste Couilloud sont grippés donc ils ont été ménagés", a expliqué Thibault Giroud, directeur de la performance des Bleus. Matthieu Jalibert et Thomas Jolmès sont forfaits pour ce déplacement. Une situation "difficile à vivre" comme précisé par le premier cité.

Le Grand Chelem dans le viseur ?

Grippé lundi, Grégory alldritt était lui de retour à l'entraînement du jour pour la séance à haute intensité, avec le numéro 8 dans le dos. Le XV de France affronte le pays de Galles, vendredi (21h), lors de la 4e journée du Tournoi des VI Nations 2022.



Les hommes de Fabien Galthié, dernière équipe invaincue grâce aux succès contre l'Italie, l'Irlande et l'Ecosse, peuvent encore décrocher leur premier Grand Chelem depuis 2010. Il faudra pour cela dominer les Gallois donc, puis l'Angleterre le 19 mars au Stade de France.