XV de France: vers un retour de Villière à l’aile contre le pays de Galles, Alldritt malade

Au vu de l’entrainement de ce lundi à Marcoussis, le staff du XV de France devrait miser sur la stabilité pour le déplacement à Cardiff vendredi soir face au pays de Galles dans le tournoi des VI nations. Gabin Villière, forfait contre l’Ecosse, devrait retrouver sa place à l’aile. Grégory Alldritt, malade, était ménagé.

Grand ciel bleu sur Marcoussis, mais vent (très) frais pour le premier entraînement de la semaine pour l’équipe de France qui affronte le pays de Galles, vendredi soir 21h à Cardiff. Un entraînement où Gabin Villière était de retour avec la chasuble floquée du numéro 11, signe très probable d’un retour sur son aile pour le Toulonnais victime d’une fracture du sinus le 12 février face à l’Irlande et qui n’avait pas disputé le match en Ecosse (17-36). Forcément une bonne nouvelle pour le joueur, auteur d’un probant début de Tournoi ponctué de trois essais, mais aussi pour le staff qui retrouve un atout précieux avant de se rendre au Millennium Stadium.



"Si je suis de retour, c’est que ça va beaucoup mieux, a confirmé en conférence de presse, Villière quelques minutes plus tard. J’ai fait ce qu’il fallait pour être de retour. Pour guérir et revenir physiquement en forme." Son remplaçant en Ecosse, le Bordelais Yoram Moefana devrait, au mieux, prendre place sur le banc. La paire de centres, elle, ne devrait également pas bouger puisque Jonathan Danty et Gaël Fickou se sont entraînés à leur poste respectif ensemble avec les numéro 12 et 13. A l’arrière, Melvyn Jaminet, auteur d’un match décevant à Murrayfield, devrait bien avoir l’occasion de se reprendre.

Alldritt ne s'est pas entraîné

La seule incertitude du jour concernait Grégory Alldritt. Le troisième ligne centre de La Rochelle, grippé, ne s’est pas entraîné ce lundi. C’est le talonneur toulousain Peato Mauvaka qui s’est entraîné au poste de numéro 8 lors de la séance du jour. Mais le cas de Alldritt n’inspire pas d’inquiétude à Marcoussis selon les informations de RMC Sport.

Les Bleus se sont entraînés avec un groupe de 24 joueurs complétés par l’équipe de France des moins de 20 ans. Le reste du groupe France qui a joué ce week-end en Top 14, (Haouas, Hastoy, Dulin, Vakatawa, Barlot, Couilloud, Lebel, Barassi) a assisté à la séance, tous bien couverts au bord de la pelouse de Marcoussis. Ils devraient se dégourdir les jambes mercredi pour la séance à haute intensité qui permettra de confirmer ces premières tendances de la semaine. Mais c’est encore la stabilité qui devrait être le maitre mot de Fabien Galthié cette semaine.

Le XV de France probable contre le pays de Galles: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Ntamack, Dupont (cap) – Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.