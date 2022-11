XV de France: Jonathan Danty est papa... et espéré contre l'Afrique du Sud

La compagne du centre international Jonathan Danty a accouché dans la nuit de mardi à mercredi. Le centre international du Stade Rochelais est espéré par le staff des Bleus pour affronter l'Afrique du Sud samedi (21h) à Marseille.

Jonathan Danty a bien fait de rejoindre sa compagne après le match remporté contre l’Australie (30-29) le week-end dernier à Saint-Denis. Celle-ci a accouché d’un petit garçon cette nuit à La Rochelle. Le centre international (30 ans, 16 sélections) n’a pas participé aux premiers entrainements à Marcoussis en vue du match contre l’Afrique du Sud ce samedi soir (21h) en raison de cet heureux événement.

En son absence, le Bordelais Yoram Moefana (22 ans, 9 sélections) était aligné avec le numéro douze, au côté de Gaël Fickou, alors que le Toulousain Matthis Lebel (23 ans, 5 sélections) évoluait à l’aile, avec le numéro 11, mardi après-midi.

Pour le reste, les titulaires alignés contre les Wallabies ont encore travaillé ensemble au sein d’un XV de départ stable et sans surprise. Si Danty revient à temps, il sera bien titulaire.

Lebel le remplacera s'il est forfait

"Jo est quelqu'un de très expérimenté, indiquait à son sujet Laurent Labit, l’entraineur de l’attaque, mardi en conférence de presse. Il a l'habitude de jouer ces matches-là et de jouer avec nous. Jo sait très bien ce qu'on doit et ce qu'on veut faire samedi. Ce n'est pas avec les deux entraînements qu'il va rater qu'il va être perdu sur le terrain. Il a un profil qui correspond à ce qui va nous attendre samedi. (…) Si Jo n’est pas sur la feuille, c’est Mathis Lebel qui sera aligné sur l’aile car il est en forme et qu’on a confiance en lui. Yoram Moefana prendra alors la place de Jo au milieu du terrain."

Le XV de départ probable : Ramos - Penaud, Fickou, Danty (ou Moefana), Moefana (ou Lebel) - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Baille