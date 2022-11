France-Australie: "Ça valide les choix", la fierté de Galthié après le record battu

Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, s'est félicité de la courte victoire du XV de France samedi contre l'Australie (30-29). Un succès qui leur permet de battre leur record d'invincibilité.

"On est très fiers, et on très heureux de ce que donnent les joueurs, car notre travail est récompensé." Fabien Galthié pouvait avoir le sourire samedi soir. Vainqueurs sur le fil de l'Australie (30-29) au Stade de France pour leur premier test d'automne, grâce à un essai libérateur de Damian Penaud en fin de match, les Bleus ont signé un nouveau record de victoires consécutives. Un signal fort envoyé à moins d'un an du Mondial à domicile. Voilà désormais l’équipe de France sur une série de onze succès, elle qui en avait enchaîné dix à une lointaine époque, entre 1931 et 1937.

"Ça nous encourage à continuer"

Antoine Dupont et sa bande, qui n'ont plus perdu un match depuis juillet 2021, chez ces mêmes Wallabies, auront un nouveau défi de taille samedi prochain contre l’Afrique du Sud, championne du monde, à Marseille, avant de recevoir le Japon à Toulouse le 20 novembre. "Ça valide les choix : de méthode mais aussi sur les sélections, sur les joueurs. On est encore une équipe jeune. On est souvent l'équipe qui a une expérience collective en-deçà des meilleurs. Mais on aussi une vision et une forme de cohérence dans ce qu’on fait. Ça nous encourage à continuer ce que l'on fait, et de continuer à innover", a souligné Galthié, soulagé par l’essai inscrit par Damian Penaud à quatre minutes de la fin, symbole de délivrance pour les Bleus.

"C’est un scénario qui nous a poussé à aller chercher la victoire dans les dernières minutes. L'équipe a réussi à rester mobilisée malgré les problèmes rencontrés dans le match. On a eu la capacité de s'adapter. Je retiens notre capacité à réagir dans des moments difficiles, à finir fort la première mi-temps en marquant 10 points, à finir fort la deuxième mi-temps en allant chercher cet essai. Mais aussi que l'équipe d'Australie a réussi à trouver des solutions pour nous mettre en difficulté. On s'y attendait, c'était prévisible", a insisté Galthié. Même discours du côté du capitaine Antoine Dupont : "Il faut être fiers, mais garder cet appétit et cette exigence. On n'a rien gagné aujourd'hui, même si on continue dans notre aventure. Ça ne nous donne que plus d'envie."