XV de France: la compo face à l’Ecosse avec le retour des tauliers

Une semaine après la défaite en Ecosse (25-21), le staff du XV de France a aligné ses tauliers pour le deuxième match de préparation face au XV du Chardon, samedi (21h05) à Saint-Etienne.

Le staff du XV de France change presque tout. Une semaine après la défaite rageante en Ecosse (25-21 après avoir mené 21-3 et avoir joué en supériorité numérique), les entraîneurs ont effectué treize changements dans la composition d’équipe pour le deuxième match de préparation face au XV du Chardon, samedi (21h05) à Saint-Etienne. Les tauliers font leur retour en force dans l’équipe alors que ces deux premiers matchs devaient permettre à des outsiders d’avoir leur chance.

Boudehent et Woki seuls rescapés

Le staff a un peu revu ses plans. Seuls Paul Boudehent en troisième ligne et eCameron Woki en deuxième ligne conservent leur place dans le XV de départ. Pour le reste, les Bleus présenteront ce qui ressemble à leur équipe-type avec leur scintillante charnière Romain Ntamack-Antoine Dupont.

Thomas Ramos retrouve sa place à l’arrière au détriment de Brice Dulin. C’est aussi le cas de Damian Penaud sur son aile et de la paire de centres Jonathan Danty-Gaël Fickou. Sur l’autre aile, Gabin Villière fête son grand retour après un an et demi d’absence en sélection en raison de nombreuses blessures (sa dernière cape remonte à février 2022).

Grégory Alldritt et Charles Ollivon accompagneront Boudehent en troisième ligne alors que Woki sera associé à Thibaud Flament un cran plus haut. La première ligne fait peau neuve avec les piliers Dorian Aldegheri et Cyril Baille autour de leur incontournable talonneur Julien Marchand.

ÉPISODE 126 : après la douche écossaise, les cadres à la rescousse ! 52:31

S’il n'est pas titulaire, Louis Bielle-Biarrey (qui a fêté leur première sélection le week-end dernier en Ecosse comme Emilien Gailleton et Boudehent) a gagné sa place sur la feuille de match à Saint-Etienne. Ils font partie des joueurs qui ont brillé le week-end dernier à Murrayfield, comme Bourgarit, titulaire samedi, et Yoan Tanga. Le troisième ligne, touché au muscle pectoral à l’entraînement mercredi est sur le banc.

La compo du XV de France face à l’Ecosse: Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Ntamack, Dupont (cap) - Alldritt, Ollivon, Boudehent - Flament, Woki - Aldegheri, Marchand, Baille

Remplaçants: Bourgarit, Gros, Atonio, Verhaeghe, Chalureau, Macalou, Lucu, Bielle-Biarrey