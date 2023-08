XV de France: petite déchirure au pectoral pour Tanga

Devant son public, le XV de France a vécu l’entraînement à haute intensité du mercredi à Capbreton. Comme prévu, l’équipe titulaire a été alignée, elle affrontera les Ecossais samedi à Saint-Etienne (21h). La mauvaise nouvelle est venue du troisième ligne Yoan Tanga, encore indisponible. Il est touché au pectoral.

La chaleur était bien au rendez-vous ce mercredi, tout comme les 2 700 spectateurs, massés dans les tribunes et le long de la main courante du stade municipal du Bourret de Capbreton. Ils ont pu s’enthousiasmer devant l’opposition à laquelle le XV de France s’est livré, durant trois quart d’heure environ, dans un habituel travail de "ball in play", avec des séances "hautes" de trois minutes et des séances plus courtes, "explosives" selon le directeur de la performance Thibault Giroud. Comme prévu, les cadres ont été alignés. Les Baille, Marchand, Flament, Ollivon, Alldritt, Dupont, Ntamack, Danty, Fickou, Penaud et Ramos ont retrouvé leur place, quelques jours après la défaite en Ecosse et seront alignés samedi prochain.

Pour les accompagner, Aldegheri, Boudehent, Woki et Villière, également membres de cette équipe "premium", mais pas autant incontournables que les cités précédemment (et carrément novice pour Boudehent qui a vécu sa première sélection il y a quatre jours), complétaient le quinze de départ. Difficile de connaître l’intégralité du banc. Seules certitudes, au jeu des chasubles et des entrées sur le terrain, Uini Atonio, Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey devraient tenir le rôle de finisseurs à Saint-Etienne. Remplaçant la veille, Emilien Gailleton portait le numéro 13 dans le camp d’en face. Rien ne l’empêche d’intégrer le banc.

Tanga, absent des deux prochains matchs?

Ce qui n’arrivera pas aux blessés du moment, tous en basket sur le bord du terrain, François Cros, Romain Taofifenua, Demba Bamba et Yoann Tanga, ces deux derniers touchés à Edimbourg. Au sujet du dernier, selon Midi Olympique, il est touché au pectoral, ce que nous sommes en mesure de confirmer. Le troisième ligne rochelais souffrirait d’une légère déchirure. Il pourrait être absent quelques temps. Selon nos informations, il pourrait louper les deux matchs de préparation restants face à l’Ecosse samedi, puis contre les îles Fidji le 19 août, avant la liste des 33 annoncée le lundi 21 août.

C’est donc une mauvaise nouvelle pour le joueur, très bon samedi à Edimbourg, mais également pour le XV de France, déjà privé pour le moment sur le poste de 3e ligne polyvalent de François Cros (adducteur) et dans l’attente de la reprise d’entraînement d’Anthony Jelonch au Stade Toulousain, après des mois d’absence. Les numéros huit de métier ne sont pas légion dans ce groupe. Grégory Alldritt doit même se sentir un peu seul maintenant que Tanga est sur le bord. C’est d’ailleurs le talonneur Peato Mauvaka, qui a déjà évolué troisième ligne avec le Stade Toulousain, qui endossait ce rôle en face des titulaires lors de l’opposition du jour. A moins d’un mois de l’ouverture de la compétition, cela ne condamne pas Tanga pour autant, bien au contraire. Mais comme tout blessé à cet instant, c’est toujours ennuyeux.