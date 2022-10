XV de France: la composition contre l'Australie se précise, avec Ramos et Priso

Thomas Ramos et Romain Ntamack figuraient encore ce samedi à Marcoussis, lors de la deuxième séance à haute intensité, parmi les potentiels titulaires contre l’Australie samedi prochain au Stade de France. Tout comme Yoram Moefana à l’aile ou encore Dany Priso au poste de pilier gauche. La composition du XV de départ est de plus en plus claire.

Il ne manquait que lui. Libéré mercredi soir par le staff des Bleus mercredi pour rejoindre sa compagne sur le point d’accoucher, Jonathan Danty était le seul absent de marque, ce samedi après-midi, au sein des probables titulaires contre l’Australie, dans désormais sept jours à Saint-Denis.

Car pour le reste, c’est bien la même équipe qui a été alignée d’entrée pour la deuxième séance à haute intensité du rassemblement à Marcoussis. Encore une fois sous les yeux de plusieurs centaines d’enfants présents dans les tribunes du terrain Pierre-Camou, Antoine Dupont et ses partenaires ont pu répéter leurs gammes avec une composition de plus en plus évidente.

Vers une 18e sélection pour Ramos

Comme en milieu de semaine, Romain Ntamack portait le numéro dix au milieu des chasubles bleues. L’ouvreur toulousain, qui n’a plus joué depuis le 11 septembre dernier en raison d’une blessure à une cheville, a pu monter en intensité au sein de lignes arrières sans surprise. Son partenaire de club Thomas Ramos, encore une fois placé à l’arrière, devrait bien débuter face aux Wallabies pour sa 18e sélection.

Une belle occasion de s’illustrer en l’absence de Melvyn Jaminet, titulaire indiscutable à ce poste ces derniers mois mais forfait pour cette tournée. Sur les ailes, Damian Penaud et Yoram Moefana portaient respectivement les numéros 14 et 11. Quant au centre, c’est le Toulousain Pierre-Louis Barassi qui remplaçait Jonathan Danty aux côtés de Gaël Fickou.

Pas de surprise à l'avant

Devant, même si les rotations ont également été régulières durant cette séance intensive, la hiérarchie s’est clairement dessinée en attendant l’annonce officielle du XV de départ jeudi midi. En troisième ligne, Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch étaient de nouveau associés, tout comme un cran plus haut le duo Willemse-Woki. Enfin, en première ligne, le pilier droit rochelais Uini Atonio, le talonneur toulousain Julien Marchand et le pilier gauche toulonnais Dany Priso ont travaillé ensemble leurs automatismes.

Sur le banc, à l’image de l’entrainement de mercredi, Matthieu Jalibert a couvert le poste de 15 et de 10, tandis que le Parisien Sekou Macalou a alterné entre les postes d’ailier et de troisième ligne. La prochaine séance à haute intensité se déroulera mercredi, cette fois avec 42 joueurs puisque 14 éléments viendront compléter le groupe après la 9e journée de Top 14, disputée ce week-end.

Le XV de départ probable des Bleus face à l'Australie :

Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Priso