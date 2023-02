XV de France: "La Coupe du monde en France, c’est lui", Ibanez justifie la présence de Laporte auprès des Bleus

Malgré sa récente démission de la présidence de la FFR, Bernard Laporte était présent avec les Bleus jeudi à Capbreton, à trois jours du coup d’envoi du Tournoi des VI Nations dimanche contre l’Italie. Une invitation que Raphaël Ibanez, manager général des Bleus, a assumé ce vendredi.

Une présence qui interpelle… Jeudi, les joueurs du XV de France ont reçu la visite de Bernard Laporte à Capbreton, où les Tricolores préparent leur premier match du Tournoi des VI Nations, dimanche contre l’Italie (16h). Sa venue dans les Landes pose question car le dirigeant n’est plus leur président.

Cerné par les affaires et désavoué par les clubs, Bernard Laporte a démissionné il y a une semaine de la présidence de la FFR. Une crise de gouvernance qui ne concerne pas directement les Bleus selon Raphaël Ibanez. "Nous étions bien occupés pendant ces deux premières semaines dans notre préparation du Tournoi, très loin des préoccupations que l’on pouvait ressentir au niveau de ces agitations politiques", a déclaré ce vendredi le manager des Bleus avant d’ajouter : "Notre mission est exclusivement sportive."

Pas d'embarras

Si on aurait pu imaginer le staff tricolore embarrassé par la présence de celui qui n’est plus son patron, il n’en est rien. "Hier soir (jeudi), nous avons invité Bernard Laporte auprès du groupe, assume Ibanez. Les raisons sont très simples : l’organisation de la Coupe du monde en France, c’est lui. La motivation profonde que l’on peut ressentir chez les joueurs à l’heure actuelle vient de là. Le dispositif actuel, les conditions d’entraînement et le staff, c’est lui aussi." Comme quoi, il n'est visiblement pas simple de tourner la page Bernard Laporte.