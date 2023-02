XV de France: les enseignements de la première compo des Bleus pour les VI Nations

A deux jours du premier match en Italie (dimanche, 16h), le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé sa composition. La blessure de Gabin Villière mercredi propulse le novice Ethan Dumortier comme titulaire. La concurrence entre Toulousains à l’arrière profite à Thomas Ramos.

L'entraînement léger ce vendredi matin, le dernier à Capbreton avant de partir pour l'Italie dans l'après-midi, n'a pas changé la donne. La séance à haute intensité de mercredi laissait déjà peu de doutes sur la composition qui débutera le premier match du tournoi du VI Nations que les Bleus remettent en jeu, dimanche à Rome. "Nous avons la meilleure équipe de France du moment, avec les nombreux blessés auxquels on pense", a annoncé Fabien Galthié.

Ramos a pris le dessus sur Jaminet

Après la fracture du péroné de Gabin Villière révélée jeudi, c’est donc logiquement Ethan Dumortier qui portera le numéro 11 sur l’aile gauche. Pour le joueur du LOU, âgé de 21 ans, ce sera une première en Bleu. L’actuel meilleur marqueur du Top 14 avec 8 essais se prépare depuis le début du stage à Capbreton à vivre ce baptême en sélection. "Il est là parce qu'il est venu chercher le maillot. Il était venu participer il y a 2 ans à Marcoussis en tant que partenaire d'entraînement, il était alors entre deux eaux, entre l'équipe de France à 7 et le club de Lyon", a précisé le sélectionneur. "C'est un joueur parmi tant d'autres qu'on suit et qu'on a envie d'accompagner vers cette éclosion". Sur l'autre aile, Damian Penaud débutera.

Autre enseignement de cette composition : à l’arrière, Thomas Ramos a pris le dessus sur son coéquipier au Stade Toulousain, Melvyn Jaminet. Ce dernier, titulaire l'an dernier pour le Grand Chelem, avait manqué la tournée d’automne en raison d’une blessure à la cheville. Depuis le début du rassemblement, Thomas Ramos s’est entraîné avec la chasuble floquée du 15. Jaminet ne figure même pas dans les vingt-trois. "C'est compliqué mais c'est pour cela que l'équipe est performante. Melvyn à envie d'être dans les quinze, Thomas aussi, Romain Buros aussi...", constate Galthié.

"Aujourd'hui, c'est Thomas, parce qu'il a répondu présent en novembre dans un contexte particulier, et qu'il est revenu chercher le maillot. Melvyn a fait de bons entraînements, il fait partie du XV de France, du projet, il est là, mais il y n'y a que quinze joueurs qui rentrent...", veut rassurer Galthié à destination de l'ancien arrière de l'USAP.

Jalibert sur le banc

Chez les remplaçants, pour ce qui concerne les lignes arrières, on retrouve Nolann Le Garrec, le demi de mêlée du Racing 92 (20 ans) qui pourrait également connaître à Rome sa première sélection s’il entre en jeu. Et l'ouvreur de l’UBB Matthieu Jalibert l’accompagnera sur le banc au coup d’envoi. La charnière star du XV de France (et de Toulouse) est bien alignée, avec Antoine Dupont (capitaine) et Romain Ntamack. Au centre, Gaël Fickou et Yoram Moefana seront associés.

Pour le reste, pas de grande surprise, compte tenu des absences de Mauvaka, Danty, Woki notamment. La première ligne sera composée de Cyril Baille, Julien Marchand et Uini Atonio, la deuxième ligne de Thibaud Flament et Paul Willemse. En troisième ligne, on retrouvera au Stadio Olimpico Anthony Jelonch, Charles Ollivon et Grégory Alldritt. Jugé à court de rythme par le staff tricolore, François Cros, le flanker toulousain titulaire l'an dernier sur le VI Nations, a fait partie des 14 joueurs libérés mercredi soir pour retourner dans leurs clubs.

Pour les suppléer, un doute subsistait depuis mercredi sur la répartition choisie par Galthié et son staff : cinq avants et trois trois-quarts (comme face à l’Italie et au Pays de Galles l’an dernier), ou six avants et deux trois quarts (lors des six autres matchs de l’équipe dite "premium" de 2023) ? Avec la présence dans ces 23 du polyvalent Sékou Macalou, qui pourrait entrer en troisième ligne ou comme trois-quart selon le scénario dimanche à Rome, Galthié a choisi de se laisser les deux options. Reda Wardi, Gaëtan Barlot, Sipili Falatea seront les "finishers" en première ligne, et les deuxièmes lignes Thomas Lavault et Romain Taofifenua les accompagneront sur la feuille de match.

La compo du XV de France contre l’Italie:

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants: Barlot, Wardi, Falatea, Lavault, Taofifenua, Macalou, Le Garrec, Jalibert