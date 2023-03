XV de France: Labit l'assume, les Bleus compteront parmi les favoris au Mondial

Avant de disputer la Coupe du monde au mois de septembre, le XV de France a vu l’Irlande s’offrir un Grand Chelem durant le Tournoi des VI Nations. Au micro de "Bartoli Tome", le coach de l'attaque Laurent Labit est revenu sur le manque d’expérience de certains joueurs. Ainsi que sur le potentiel statut de favori des Bleus au Mondial.

Avec le XV de France, les émotions sont souvent présentes depuis quelques mois. Plus récemment durant le tournoi des VI Nations, où les Bleus espéraient remporter un Grand Chelem. Ce sont finalement les Irlandais qui ont devancé la sélection de Fabien Galthié.

Dans l’émission RMC "Bartoli Time", le coach des arrières du XV de France a expliqué ce qu’il manque à la sélection pour truster les sommets: "L’Irlande est une équipe qui a l’habitude de jouer ensemble (tout au long de la saison), comme le pays de Galles. On voit ce qu’elles affichent en termes de maturité collective et d’expérience. Ils ont des joueurs à plus de 100, 150 sélections. Nous notre joueur le plus capé est Gael Fickou qui va approcher les 80. Après on a des jeunes joueurs."

"On a une génération exceptionnelle"

Malgré ce manque d’expérience relevé, Labit est convaincu qu’un bel avenir attend les actuels internationaux. Récents vainqueurs de l’Ecosse, l’Angleterre et du pays de Galles, les Bleus devront maintenant préparer la Coupe du monde prévue pour le 8 septembre: "On a une génération exceptionnelle, faut leur donner le droit à l’erreur."

Alors que la France accueillera l’évènement, l’entraineur a révélé avoir déjà une large idée de qui fera partie de l’aventure: "On a travaillé pour qu’à la préparation de la Coupe du monde, on arrive déjà avec notre équipe type prête, le groupe aussi. Aujourd’hui sur les 33 joueurs, on en a environ 27, 28 qu’on sait qu’on emmènera avec nous. Après il y aura des places à prendre."

La France parmi les favoris ?

Invité à se prononcer sur le statut des Bleus durant le Mondial, Labit a admis que le XV de France sera attendu au tournant: "On sait qu’il y a beaucoup d’attente. Beaucoup de fans font le déplacement et nous soutiennent. Elle se passe chez nous donc on ne peut pas dire qu’on est outsider."

Afin d’aller le plus loin possible dans la compétition, les Bleus devront éviter de répéter les erreurs passées: "L’objectif est de se dire que quand la Coupe du monde commencera, on pourra regarder nos adversaires les yeux dans les yeux. Ça n’a pas toujours été le cas par le passé où on démarrait souvent de très loin, et au termes d’exploits incroyables, on arrivait à revenir dans la course. Mais on laissait trop d’énergie pour pouvoir rivaliser sur le dernier match."