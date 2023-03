XV de France: "J'espère que les équipes nous craignent", lance Galthié pour le Mondial 2023

Le XV de France a battu le Pays de Galles 41-28, ce samedi pour la dernière journée du Tournoi des VI nations 2023. Le coach des Bleus Fabien Galthié espère que son équipe est crainte par ses adversaires à 6 mois de la Coupe du monde en France.

Si la France n'a finalement pas remporté le Tournoi des six nations ce samedi, elle s'est tout de même imposée 41-28 contre le pays de Galles. Avec un total de quatre victoires dans le Tournoi des six nations et un statut de favori du Mondial 2023, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a déclaré en conférence de presse: "J'espère qu'on nous craint."

"On est certainement l'équipe à battre"

"Au début, on avait des réglages nécessaires, des combinaisons nécessaires (à régler, ndlr)... C'est une forme de travail, rembobine l'entraineur tricolore. Il a fallu coordonner la conquête et l'attaque. Il y avait des réglages. On a commencé le Tournoi peut-être en demi-teinte, on a fait du mieux possible, quelles que soient les conditions. On essaie d'être présent et on s'est amélioré, c'est bien de sentir une progression. (...) J'espère que les équipes nous craignent. On est certainement l'équipe à battre. On a quand même un ratio de victoires impressionnant. Ici, on n'a qu'une seule défaite, contre l'Ecosse, alors que le match était déjà gagné (27-23, en mars 2021, NDLR)."

"Notre jeu, c'est d'abord le résultat, analyse-t-il au sujet de l'évolution du jeu de son équipe. L'objectif pour nous, c'est de gagner les matches: on a 80% de victoires, je crois que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby français. C'est un record. En termes de jeu, il y a des chances qu'on termine meilleure attaque du Tournoi. En défense, il a fallu qu'on s'adapte aux nouvelles règles. On a encore besoin d'améliorer notre défense mais c'était intéressant. Il y aussi les phases de conquête, le jeu sans ballon et nos adversaires..."

Des remontées peu appréciées par le capitaine

À ses côtés, Antoine Dupont avait un peu de négatif à relever: les Bleus se font souvent remonter au cours du match. "Ça reflète certains problèmes qu’on peut avoir où on prend souvent le score tôt et on se fait remonter, souvent par notre faute. Encore aujourd’hui, en enlevant le premier essai, les deux autres c'est quand même nous qui les mettons dans les conditions de venir chez nous et de marquer des points. C'est quelque chose qui est assez récurrent chez nous mais si on continue à marquer plus de points que l’adversaire, ça ne posera pas de soucis."