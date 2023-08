XV de France: le grand retour de Jelonch, qui va rejoindre les Bleus dans les Landes

Anthony Jelonch doit retrouver les Bleus cette semaine à Capbreton (Landes). Cinq mois et demi après sa rupture d’un ligament croisé d’un genou face à l’Écosse, le troisième ligne est rappelé par le staff du XV de France. A une semaine de l’annonce de la liste des 33, le flanker du Stade Toulousain espère toujours participer à la Coupe du monde 2023 dans l’Hexagone.

Il avait des garanties de la part du staff. S’il était prêt physiquement, Anthony Jelonch avait sa place réservée dans ce groupe du XV de France qui se lance à l’assaut de la Coupe du monde 2023, organisée dans l’Hexagone. Lui qui avait été foudroyé le 26 février dernier, un dimanche après-midi de Tournoi des VI Nations, face à l’Ecosse (32-21). Pour sa 25e sélection, et après un protocole commotion, il s’était "sacrifié" pour éviter un essai de Duhan Van der Merwe.

Mais son genou gauche n’avait pas résisté. D’emblée, il affichait son optimisme et sa détermination à réussir le pari de revenir dans les temps. Et il a tenu ses promesses. Après rééducation et réathlétisation, Jelonch a impressionné les staffs, qu’ils soient médicaux ou sportifs, en affichant de meilleurs résultats de performance qu’avant sa blessure. "Le chirurgien ne comprend pas", avait même lâché dans un grand sourire le sélectionneur Fabien Galthié. La semaine passée, Jelonch a repris l’entraînement rugby au Stade Toulousain.

Beaucoup de choses peuvent encore se passer…

Midi Olympique annonce son retour dans le groupe France cette semaine à Capbreton (Landes), une information confirmée par RMC Sport. S’il est encore difficile de l’imaginer participer à un match, il va venir garnir une 3e ligne au sein de laquelle son coéquipier toulousain François Cros, ménagé pour cause de blessure aux adducteurs, n’a pas encore joué et où le Rochelais Yoann Tanga est out depuis le match en Écosse (légère déchirure au pectoral) et le sera encore dans les jours à venir. A l’inverse, Paul Boudehent, proche du profil de Jelonch, a enchaîné deux titularisations contre les Écossais.

Les choix vont être difficiles à faire, même si les blessés depuis le début de la préparation (Cros, Taofifenua, Bamba, Tanga, Baille, Ntamack, Danty) incitent le staff à la prudence et à multiplier d’éventuels "plans B", avant les deux derniers matchs, où beaucoup de choses peuvent encore se passer sur le terrain, face aux Fidji (samedi à 21h05) et contre l’Australie (dimanche 27 août à 17h45). Pour autant, Jelonch, lui, a tout d’un "plan A". A lui d’aller chercher le maillot dans le vestiaire, comme ils disent…