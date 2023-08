France-Ecosse: Galthié prévoit une "montée en puissance" des Bleus ces prochaines semaines

Vainqueur samedi sur le fil de l’Écosse (30-27) avec la majorité de l’équipe-type attendue pour la Coupe du monde, le XV de France n’inquiète pas son sélectionneur Fabien Galthié, qui assure que les Bleus ont encore le temps de progresser.

L’échéance approche à grand pas. À moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, le XV de France s’est défait de l’Écosse dans la douleur en test-match (30-27), ce samedi soir à Geoffroy-Guichard. Une semaine après un court revers avec une équipe remaniée (21-25), les Bleus ne rassurent pas totalement puisque la majorité des cadres étaient présents sur la pelouse au début du match.

"Vous avez vu ce qu’on est capable de faire et aussi nos incapacités offensives et défensives"

"L’objectif pour nous est clairement de continuer à travailler et à se préparer sur les quatre semaines qu’il reste avant l’échéance du 8 septembre (face à la Nouvelle-Zélande), a glissé Fabien Galthié en conférence de presse d’après-match. Même pendant la phase qualificative, on a la possibilité de continuer à monter en puissance. Sur le contenu du match, c’est très intéressant pour nous parce que ça nous a obligé à voir ce qu’on est capable et pas capable de faire. Comme moi, vous avez vu ce qu’on est capable de faire et aussi nos incapacités offensives et défensives".

"Avec la fatigue ou le niveau physique peut-être en-dessous des Ecossais, on était en difficulté avec et sans le ballon par moment, ajoute le sélectionneur français. On a quelques temps forts qui nous permettent de scorer et de gagner le match". Le XV de France s’est pour rappel imposé grâce à une pénalité de Thomas Ramos en toute fin de match (78e).

"Ils nous ont imposé beaucoup de rythme et d'intensité"

Galthié pointe également "quelques moments où on retrouve ce qu’on recherche" mais aussi "beaucoup de moments où on est dépassés par les Écossais". "Ça n’a rien à voir avec le match à Edimbourg mais ils nous ont imposé beaucoup de rythme et d’intensité, conclut-il. Le public de Saint-Étienne nous a beaucoup aidé". De bon augure en vue des deux derniers matchs de préparation, face aux Fidji (19/08) et à l’Australie (27/08), et évidemment pour le Mondial à domicile.