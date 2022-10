XV de France: le groupe des 42 retenus pour les matchs de novembre, avec Ntamack

Le XV de France a communiqué ce lundi le groupe des 42 joueurs retenus pour l'Autumn Nations Series (5-20 novembre).

Le groupe est tombé. Ce lundi, le XV de France a communiqué la liste des 42 joueurs retenus pour disputer l'Autumn Nations Series, qui verra les Bleus affronter l'Australie (5 novembre), l'Afrique du Sud (12 novembre) et le Japon (20 novembre). Absent des terrains depuis le 10 septembre à cause d'une entorse à la cheville et en phase de reprise avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack est bien appelé.

Huit joueurs sans aucune sélection

Huit joueurs ne comptant aucune sélection, dont l'ailier de Lyon Ethan Dumortier et le centre de Bordeaux-Bègles Pablo Uberti, figurent également dans cette liste. Jordan Joseph (Pau), Thomas Laclayat (Oyonnax), Florian Verhaeghe (Montpellier), Reda Wardi (La Rochelle), Léo Berdeu (Lyon) et Romain Buros (Bordeaux-Bègles) sont les autres novices.

Ce week-end, Fabien Galthié a notamment perdu l'arrière Melvyn Jaminet (23 ans, 12 sélections), touché à la cheville samedi contre Brive et forfait pour la tournée automnale des Bleus. Le Toulousain, qui souffre d'une fracture du pilon tibial et sera indisponible environ huit semaines, a rejoint d'autres internationaux à l'infirmerie, comme le pilier toulousain Cyril Baille, le pilier lyonnais Demba Bamba, le troisième ligne toulousain François Cros, le centre du MHR Arthur Vincent et l’ailier toulonnais Gabin Villière, tous blessés.

La liste des 42:

Piliers : Atonio, Falatea, Gros, Haouas, Laclayat, Priso, Wardi

Talonneurs : Bourgarit, Marchand, Mauvaka

Deuxième ligne : Geraci, Flament, Taofifenua, Verhaeghe, Willemse, Woki

Troisième ligne : Alldritt, Bécognée, Cretin, Jelonch, Joseph, Macalou, Ollivon, Tanga

Demi de mêlée : Dupont, Lucu, Couilloud.

Demi d'ouverture : Ntamack, Jalibert, Berdeu.

Centres : Fickou, Danty, Moefana, Uberti, Barassi.

Ailiers : Penaud, Lebel, Raka, Dumortier.

Arrières : Ramos, Bouthier, Buros