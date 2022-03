XV de France: le jackpot pour les Bleus après le Grand Chelem

La victoire avec Grand Chelem du XV de France dans le Tournoi des VI Nations va offrir une belle manne financière à la Fédération française de rugby mais aussi aux joueurs, avec des primes à la hausse.

Le XV de France n’a pas seulement dépoussiéré son armoire à trophées en remportant le Tournoi des VI Nations. Il va aussi garnir les caisses de la Fédération française du rugby. Les cinq victoires synonymes de Grand Chelem vont en effet rapporter 7,7 millions d’euros, versés par les organisateurs de la compétition.

Selon Midi olympique et le Figaro, la FFR va également percevoir 4,4 millions d’euros de bonus, négociés en amont avec plusieurs de ses partenaires. Sur ce total, 1,8 million d’euros sera reversé à la Ligue nationale de rugby (LNR) en guise de compensation aux clubs pour avoir libéré les joueurs pendant la compétition. Le montant avait été acté dans le cadre de la convention entre les deux institutions.

200.000 euros pour les joueurs ayant participé à tous les matchs

Et les joueurs? La récompense est aussi belle pour eux. Ceux ayant participé aux cinq matchs vont ainsi toucher 200.000 euros, selon un barème dégressif en fonction du nombre de rencontres disputées. Au total, seize joueurs ont participé à toutes les rencontres de ce tournoi historique. Ils récoltent une joli dû négocié avec la FFR et bien plus élevé que les 75.500 euros remis aux derniers vainqueurs français du Tournoi en 2010. En 2022, l’enveloppe globale des primes (joueurs et staff compris) s’élève à cinq millions d’euros.

Selon les chiffres de Midi Olympique, la Fédération se targue aussi du succès de sa billetterie sur les matchs de toutes les équipes de France (A, moins de 20 ans, féminines et VII). Les recettes s’élèveraient à 28,5 millions d’euros pour plus de 500.000 spectateurs comptabilisés sur l’exercice en cours.