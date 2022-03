XV de France: Dupont et Alldritt nommés pour le meilleur joueur du Tournoi

Deux Français figurent parmi les trois nommés pour le titre de meilleur jouer du Tournoi des VI Nations: le demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont mais aussi le troisième ligne Grégory Alldritt.

L’heure des récompenses individuelles pour le XV de France? Les organisateurs du Tournoi des VI Nations ont dévoilé les trois nommés pour le titre de meilleur joueur de l’édition 2022, achevée par le succès et le Grand Chelem des Bleus. Ils sont deux joueurs français à prétendre à cette récompense: le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont et le troisième ligne, Grégory Alldritt. Le troisième ligne irlandais, Josh Van der Flier, complète le casting.

Les votes sont ouverts au public sur le site de la compétition. Antoine Dupont a déjà reçu cet honneur en 2020 et semble encore faire figure de favori. Porteur du brassard en l’absence de Charles Ollivon (blessé, mais qui a récemment repris la compétition en club), le Toulousain a été décisif en marquant des essais face à l’Irlande (30-24) et l’Angleterre (25-13). Il a aussi bénéficié de l’impressionnant travail de son pack, emmené notamment par Alldritt.

Les deux Français en balance avec un Irlandais

Le Rochelais a brillé dans les rucks mais aussi dans la conquête du terrain au sein de la redoutable troisième ligne française. Le dernier nommé est donc Josh Van der Flier, à son avantage avec l’Irlande, deuxième du Tournoi. Il a d’ailleurs marqué un essai face aux Français. Les votes seront clôturés mercredi.

Les joueurs de l’équipe de France ont longuement fêté leur premier sacre dans la compétition depuis 2010. Ils se sont retrouvés sur une péniche dans la nuit de samedi à dimanche avant de se séparer dans la journée. Le prochain rendez-vous des Bleus aura lieu au Japon lors de la tournée d’été, en juin prochain, sans les finalistes du Top 14. La plupart des joueurs devra donc attendre novembre prochain et la tournée d’automne pour se revoir.