XV de France: le maillot des Bleus pour la Coupe du monde a été dévoilé

La FFR et le Coq Sportif ont révélé ce vendredi les maillots qui seront portés par les Bleus, à l'occasion de la Coupe du monde de rugby en France, du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Equipementier du XV de France, le Coq sportif a dévoilé ce vendredi les nouveaux maillots des Bleus, portés à l'occasion de la Coupe du monde de rugby (du 8 septembre au 28 octobre). La tunique domicile est évidemment bleu foncé, avec un col un peu plus clair qui rappelle la couleur du maillot actuel des joueurs de Fabien Galthié. Le coq rouge, positionné sur le coeur, a la tête tournée vers l'épaule, contrairement au maillot des Bleus du football où le coq regarde en direction du torse.

Un équipement entièrement fabriqué en France

Le maillot extérieur est conçu selon les mêmes principes, celui-ci est blanc avec des touches de bleu foncé, au niveau du col et sur le flanc gauche. L'équipementier précise que les tuniques qui seront portées par les joueurs - pas les répliques - ont été confectionnées de A à Z dans l'Hexagone.

Les deux maillots, domicile et extérieur, sont déjà disponibles à la vente sur le site officiel de la Coupe du monde et sur la boutique de la FFR, à partir de 95 euros pour la version "replica". Il est également possible de se procurer un maillot authentique livré dans un coffret pour... 300 euros.

Le XV de France disputera quatre matchs en août dans le cadre des Summer Nations Series (deux contre l'Ecosse, puis Fidji et Australie) avant d'attaquer son Mondial le 8 août, au Stade de France, face à la Nouvelle-Zélande. Les Bleus défieront ensuite l'Uruguay à Lille (14 septembre), la Namibie à Marseille (21 septembre) et l'Italie à Lyon (6 octobre), avant un éventuel quart de finale.