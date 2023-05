XV de France: le manager de l'USAP dans le staff des Bleus après le Mondial?

D'après l'Indépendant, Patrick Arlettaz, le manager de l'USAP, pourrait rejoindre Fabien Galthié dans le staff du XV de France une fois la Coupe du monde de rugby terminée. Le sélectionneur des Bleus et le technicien catalan ont déjeuné ensemble cette semaine au Canet-en-Roussillon.

Dans la zone rouge avec Perpignan en Top 14 (13e), Patrick Arlettaz pourrait bientôt occuper de nouvelles fonctions au sein du staff du XV de France. Le manager catalan de l'USAP est en effet pressenti, comme le rapporte l'Indépendant, pour intégrer l'équipe technique des Bleus à la fin de la Coupe du monde de rugby (du 8 septembre au 28 octobre).

Arlettaz dans le staff des Bleus? L'hypothèse prend du crédit

Le sélectionneur tricolore Fabien Galthié a déjeuné avec Arlettaz jeudi au Canet-en-Roussillon, et l'hypothèse de voir les deux hommes discuter d'une possible intégration de ce dernier au sein du staff des Bleus semble assez forte. Alors que les départs de Laurent Labit (attaque) et de Karim Ghezal (touche) vers le Stade Français après le Mondial sont d'ores et déjà actés, Galthié veut trouver les bons profils pour les remplacer. Il en a déjà trouvé un en la personne de Laurent Sempéré, l'entraîneur des avants du club francilien qui va intégrer le XV de France après la compétition.

Meneur d'hommes, le manager de l'USAP a aussi une fibre catalane d'ores et déjà assez forte au sein du collectif tricolore (Manu Plaza (préparateur physique), Cédric Cassou (kiné), Sempéré...). De quoi renforcer la possibilité de le voir débarquer dans le staff avant l'hiver. Pour le moment, rien n'est officiel et Galthié comme Arlettaz ont refusé d'en parler. Le premier se concentre sur la préparation de la Coupe du monde où les Bleus seront parmi les favoris, tandis que le deuxième entend lutter jusqu'au bout pour voir l'USAP rester en Top 14. Les Perpignanais se rendent à Lyon (6e) ce samedi pour la 24e journée.