XV de France: le match de préparation contre l'Australie menacé? La FFR n'est "pas inquiète"

A dix jours du match France-Australie - un temps menacé en raison d'un contentieux financier entre les deux Fédérations, Florian Grill a exprimé sa confiance quant à la tenue de la rencontre, dernière répétition des Tricolores avant le match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande (8 septembre).

La Fédération française de rugby (FFR) a affirmé vendredi ne pas être inquiète pour la tenue du match de préparation au Mondial 2023 du XV de France contre l'Australie le 27 août en dépit d'un contentieux financier avec les Wallabies autour de cette rencontre.



Alors que le match, programmé au Stade de France, doit constituer le dernier test des Bleus avant la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), le bihebdomadaire spécialisé Midi Olympique a rapporté que les Australiens menaceraient de ne pas jouer si une somme d'argent qui leur aurait été promise pour sa tenue ne leur était pas versée.

"On leur a dit qu'on était prêt"

"Nous, on a envie de jouer ce match. On n'est pas inquiet. Les Australiens nous ont dit qu'il y avait un accord oral qui voulait qu'on leur paie un million d'euros pour venir. Nous, on n'a aucune trace écrite. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien", a réagi auprès de l'AFP le président de la FFR, Florian Grill, élu le 14 juin dernier à la tête du rugby français.



Selon lui, les Australiens ont bel et bien "demandé un pourcentage sur les droits TV". Mais "on leur a fait savoir, par écrit, que les droits TV étaient mutualisés par les Six nations et qu'il fallait voir avec eux. On leur a aussi rappelé que, pendant le Covid, on a fait trois matches chez eux et qu'ils en avaient largement bénéficié", a poursuivi le dirigeant français.



"Même si on a aucune trace, on leur a dit qu'on était prêt, si on faisait plus que ce qui était budgété dans nos comptes, donc plus de 65.000 places (le Stade de France peut en contenir environ 79.000, NDLR), à leur verser 50% des recettes additionnelles", a encore précisé le patron de la FFR. Après avoir affronté l'Ecosse à deux reprises, le XV de France doit encore jouer contre les Fidji, samedi à Nantes, puis l'Australie à Saint-Denis. Il lancera ensuite la Coupe du monde par un choc face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre avant d'affronter l'Uruguay, la Namibie et l'Italie en phase de poules.