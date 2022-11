XV de France: le staff reconduit la même équipe face à l'Afrique du Sud, du changement sur le banc

Le staff du XV de France n'a effectué aucun changement dans la composition de l'équipe qui affrontera l'Afrique du Sud, championna du monde en titre, samedi à Masreille (21h) par rapport à celle qui a battu l'Australie (30-29) la semaine dernière.

Le staff du XV de France a décidé, ce jeudi, de renouveler sa confiance au XV de départ qui avait débuté face à l'Australie (30-29) la semaine dernière, pour affronter l'Afrique du Sud, samedi (21h) à Marseille lors de son deuxième test-match de la tournée d'automne, comme annoncé par RMC Sport. Il existait un doute sur la présence de Jonathan Danty au centre. Mais le Rochelais tiendra bien sa place aux côtés de Gaël Fickou après avoir assisté à la naissance de son fils dans la nuit de mardi à mercredi.

Danty rejoindra l'équipe vendredi à Marseille

"Nous sommes satisfaits du compportement de cette équipe samedi face à l'Australie parès une match très difficile", a confie Fabien Galthié, avant d'expliquer les raisons de la confiance accordée à Danty, qui a reçu des documents sur le plan de jeu des Bleus face aux champions du monde et qui retrouvera ses coéquipiers, vendredi pour l'entraînement du capitaine.

"On a fait au jour le jour avec lui, bien sûr, explique le sélectionneur. Avec nos leaders et le staff, on a pris le temps de peser le pour et le contre. Jo a fait a fait 80 minutes face l'Australie, il a gratté le ballon et la dernière possession des Australiens avant de prendre la voiture pour La Rochelle et accompagner sa femme pour la naissnace du fils à Jo, prénommé Gabriel. Depuis deux jours, il accompagne sa compagne, son fils et a pris la décision de nous rejoindre à Marseille pour participer à cet évènement qui est ce mach face aux champions du monde. J'avais vécu la même chose en 2001. J'étais resté trois jours à Paris avant de rejoindre l'équipe à Saint-Etienne pour jouer contre les Fidji. C'est l'histoire d'un père qui voit son premier enfant arriver et dans ce cas-là, vous avez des forces incroyables et un potentiel décuplé. Vous donnez beaucoup de force à votre équipe en retour."

S'il n'y a aucun changement chez les titulaires, les choses ont un peu bougé sur le banc avec les premières apparitions du pilier gauche Reda wardi et du deuxième ligne Bastien Chalureau.

Le XV de départ contre l’Afrique du Sud:

Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Baille



Remplaçants: Mauvaka, Wardi, Falatea, Taofifenua, Chalureau, Macalou, Lucu, Jalibert