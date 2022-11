XV de France: Danty d’entrée contre l'Afrique du Sud, Wardi et Chalureau sur le banc ?

Après la naissance de son premier enfant, le centre rochelais Jonathan Danty devrait bel et bien être titulaire contre l’Afrique du Sud ce samedi soir (21h) à Marseille. Les surprises pourraient venir du banc avec la présence de Reda Wardi et Bastien Chalureau.

Jonathan Danty se souviendra toute sa vie de cette semaine pas comme les autres. D’abord (et surtout) de la naissance de son premier enfant très tôt ce mercredi 9 novembre. Puis du choc contre les champions du monde sud-africains à Marseille, trois jours plus tard. Un match que le centre rochelais aux 16 sélections devrait bel et bien disputer dans la peau d’un titulaire au stade Vélodrome. Car sa si sa présence était incertaine ces derniers jours en raison de cet heureux évènement, l’ancien joueur du Stade Français est bel et bien pressenti samedi soir (21h) pour ce deuxième test de la tournée. Une confirmation est attendue ce jeudi midi lors de l’annonce officielle faite par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez.

Absent lors des entraînements de cette semaine à Marcoussis, Danty n’a pas pu préparer ce choc tant attendu contre les Boks. Le Bordelais Yoram Moefana l’a remplacé au centre lors des séances à haute intensité au côté de Gaël Fickou, alors que le Toulousain Matthis Lebel portait la chasuble bleue floquée du numéro 11. Le plan de secours était clair en cas d’indisponibilité du Rochelais. En interne, Fabien Galthié et ses adjoints n’avaient pourtant pas abandonné l’espoir de l’aligner ce week-end, une semaine après le succès arraché contre l’Australie (30-29) au Stade de France. Car Danty est un élément important de l’effectif et "un profil qui correspond à ce qui va nous attendre samedi", selon Laurent Labit, l’entraineur de l’attaque des Bleus.

Avec Wardi et Chalureau sur le banc ?

Selon nos informations, Danty devrait bien être de la fête samedi soir au sein d’une équipe inchangée. La décision aurait été actée ce mercredi soir. On devrait en effet revoir exactement le même XV de départ que face aux Wallabies, une logique de stabilité que le staff a d’ailleurs globalement adoptée depuis le début de son mandat. "Depuis quelque temps, on n'est pas des adeptes du gros turn-over, reconnaissait mardi Laurent Labit. On est assez fidèle dans nos choix. On le restera. On veut caper nos joueurs, qu'ils acquièrent une maturité collective. Et samedi, c'est un grand rendez-vous pour gagner en expérience en vue de ce qui nous attend le 8 septembre 2023 (ndlr: match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande)." Un match particulier pour une semaine décidément très spéciale dans la carrière de Jonathan Danty.

Sur le banc des remplaçants, le staff pourrait réserver quelques surprises. Au poste de pilier gauche, le Rochelais Reda Wardi, forfait pour le début de la tournée après son carton rouge contre Toulouse le 23 octobre, devrait être préféré à Dany Priso. Le deuxième du MHR Bastien Chalureau, arrivé lundi à Marcoussis au lendemain de la victoire à Toulon, pourrait avoir sa chance et fêter également sa première sélection ce week-end. Le numéro 5 des champions de France aurait alors une bonne carte à jouer au Vélodrome. Pour contrer la puissance sud-africaine, le banc devrait être logiquement composé de six avants et seulement deux trois-quarts de métier avec les Bordelais Maxime Lucu et Matthieu Jalibert.

Le XV de départ probable contre l’Afrique du Sud:

Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants : Mauvaka, Wardi, Falatea, Taofifenua, Chalureau, Macalou, Lucu, Jalibert