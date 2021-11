XV de France: Macron lundi à Marcoussis

Selon nos informations, Emmanuel Macron, président de la République, rendra visite aux joueurs de l’équipe de France de rugby lundi à Marcoussis, avant le choc face à la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la tournée d’automne.

Selon les informations de RMC Sport, le Président de la République Emmanuel Macron sera à Marcoussis lundi midi pour échanger avec les joueurs du XV de France au lendemain du match contre la Géorgie et surtout avant le choc face à la Nouvelle-Zélande, le 20 novembre au Stade de France. Le chef de l’Etat passera deux heures au centre nationale du rugby, entre midi et 14h.

Il a déjà rendu aux Bleus en 2019

Emmanuel Macron a déjà rencontré l’équipe de France de rugby au cours de son mandat, notamment avant leur départ pour la Coupe du monde 2019. Il s’était déjà rendu à Marcoussis en compagnie de Roxana Maracineanu, alors ministre des Sports.

"Vous n'êtes pas les favoris de cette compétition, avait-il déclaré en direction des joueurs. Et vous vous êtes bien fait secouer ces derniers temps, on le sait aussi, y compris par tous les commentaires qu'on a pu lire et je sais combien ça peut être blessant. Mais je sais une chose, c'est qu'en sport, rien n'est jamais écrit. Il n'y a pas qu'en sport vous me direz, mais en sport c'est aussi vrai. Je n'ai pas besoin d'avoir l'équipe de France championne des test-matches."

Les hommes de Fabien Galthié ont remporté le premier match de la tournée samedi face à l’Argentine (29-20). Ils ont désormais rendez-vous face à la Géorgie, dimanche (14h) à Bordeaux. L’annonce de la composition de l’équipe sera annoncée vendredi à 11h. Ils se tourneront ensuite vers le choc face aux All Blacks, pour la première fois en France depuis 2017. Cette année-là, les Français, alors entraînés par Guy Novès, s’étaient lourdement inclinés (18-38).