XV de France: Mignoni dément son arrivée dans le staff de Galthié

Dans un communiqué de presse du RC Toulon, dont il est le manager, Pierre Mignoni assure qu'il compte aller au bout de sa mission avec les Rouge et Noir. Le XV de France attendra.

Midi Olympique annonçait l’arrivée prochaine de Pierre Mignoni dans le staff du XV de France, où il aurait remplacé Laurent Labit, il n’en sera rien. Le manager actuel du RCT, 9e du Top 14, et ancien demi de mêlée du XV de France, a fermement démenti cette information, réitérant son engagement auprès du club varois. "Je démens m’être engagé avec le XV de France, a-t-il assuré dans un communiqué de presse. J’ai rencontré ce lundi matin le Président Bernard Lemaître pour lui confirmer mon engagement avec le RCT. Je suis revenu dans ce club pour bâtir un projet à long terme avec le Président et Franck Azema. Je compte bien aller au bout de ma mission."

Le RCT compte "plus que jamais" sur Mignoni

Pierre Mignoni ne viendra donc pas épauler Fabien Galthié à l'issue de la Coupe du monde 2023, alors même que Midi Olympique évoquait des discussions de longue date et une dernière rencontre prévue dans les prochains jours "pour dessiner les ultimes contours de leur relation". Mignoni a effectué son retour au sein de son club formateur il y a plusieurs mois, prenant la direction, avec Franck Azéma, d’un nouveau projet. Il y est engagé jusqu’en 2026. "Le Rugby Club Toulonnais compte plus que jamais sur Pierre Mignoni, Franck Azéma et sur l’ensemble du staff et des joueurs pour se mobiliser et retrouver très vite les victoires qu’attendent le club et ses supporters", rappelle le RCT ce lundi après-midi.