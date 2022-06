Top 14: Mignoni détaille son rôle à Toulon avec Azéma

Invité du Super Moscato Show ce mardi sur RMC, Pierre Mignoni s'est confié sur son futur rôle au sein du RCT. Après son départ de Lyon, le technicien va retrouver Toulon où il dirigera le groupe professionnel en partenariat avec Franck Azéma.

Eliminé de la course à la phase finale en Top 14, Pierre Mignoni a pourtant laissé une belle image à Lyon où le technicien a dirigé 215 matchs en sept ans et a remporté cette saison le Challenge européen, premier titre du club rhodanien. Hasard du rugby, le LOU a battu Toulon en finale continentale. Un RCT que l'ancien demi de mêlée retrouvera dès la saison prochaine en intégrant son encadrement. Invité exceptionnel du Super Moscato Show ce lundi, Pierre Mignoni a défendu la prochaine structure toulonnaise où il collaborera avec Franck Azéma à la tête de l'équipe.

"Cela va être clair, on est en train de parler de tout cela avec Franck. Je viens en tant que directeur du rugby. C’est un projet global aussi sur l’ensemble du club, a expliqué l'homme aux 28 sélections avec le XV de France. C’est bien sûr les pros où je vais être sur le terrain avec Franck Azéma mais j’ai aussi envie de faire de ce club un club régional. On connaît le coin là-bas et on a besoin de créer du lien avec du monde autour pour faire de ce club un club plus fort."

Mignoni: "Savoir qui va gérer le vestiaire, cela va se faire naturellement"

Face aux craintes de voir les deux techniciens se battre pour diriger le RCT, Pierre Mignoni s'est montré assez ferme. Travailler ensemble avec Franck Azéma ne lui posera aucun problème et les deux hommes voudront uniquement le bien du club varois.

"Nos rôles seront bien clairs, ne vous inquiétez pas, a renchéri le technicien varois. Je sais que cela inquiète beaucoup de monde. Mais comme j’ai un petit cerveau, avec un autre cerveau cela devrait le faire normalement (rires)."

Le futur directeur du rugby du RCT a expliqué les détails de sa réflexion avant son retour dans le club de sa région.

"C’était vraiment une discussion avec Franck. C’est très clair. J’ai l’impression que cela a l’air compliqué mais c’est assez simple. J’ai dit que pour construire un club comme Toulon, c’est un endroit un peu particulier que je connais bien, c’est largement possible avec deux têtes. Je ne vois pas où est le problème. En terme d’ego, Franck c’est quelqu’un qui est un bon mec. On s’entend bien sur le rugby et on a les mêmes trucs. Maintenant savoir qui va gérer le vestiaire, cela va se faire naturellement. J’ai mon caractère et ma façon de faire, Franck a la sienne. Je pense que l’on peut être très complémentaires pour gérer ce club de A à Z afin de faire un grand truc."