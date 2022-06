XV de France: Ollivon récupère le capitanat pour la tournée au Japon

Plus d’un an après sa dernière sélection, Charles Ollivon récupérera le capitanat pour la tournée au Japon (deux tests les 2 et 9 juillet). La FFR l’a officialisé ce mardi. Le troisième ligne du RCT revient comme l’un des hommes forts de ces Bleus remaniés.



C’est son grand retour à Marcoussis. Plus d’un an après sa dernière sélection, contre l’Ecosse en mars 2021 dans le Tournoi, Charles Ollivon revient, non sans impatience, en équipe de France. Absent lors de la tournée de novembre, marquée par la victoire contre la Nouvelle-Zélande, et le Grand Chelem lors du dernier Tournoi des VI Nations, le troisième ligne du RCT figure dans le groupe des 42 joueurs dévoilés ce lundi pour la tournée à venir au Japon, avec deux tests les 2 et 9 juillet. Avec un statut forcément particulier.

"Ça ajoute une excitation"

Car le joueur aux 23 sélections sera l’un des tauliers de cette équipe remaniée. Mieux, il va bel et bien récupérer le capitanat. Ce n’est évidemment pas franchement une surprise. Déjà capitaine promu des Barbarians britanniques dimanche pour la victoire contre l’Angleterre (52-21) à Twickenham, le Basque de 29 ans a pu retrouver ses repères au sein d’un groupe fortement composé d’éléments retenus pour la tournée. Homme fort des Bleus avant sa blessure, il reprend un capitanat qu’il avait laissé à Antoine Dupont durant son absence.

"On s’est vu avec Fabien, on a parlé à plusieurs reprises mais pas forcément de ça, disait-il sur RMC le mois dernier. Avant que j’y sois, c’était le coach qui décidait. Ce sera encore lui plus tard. Je ne me pose pas de question. Ça ajoute une excitation bien évidemment. On est tous des compétiteurs mais sur cette question précise, il n’y a rien d’acté." Depuis, ça l’est. Le staff lui a d’abord bien sûr annoncé la nouvelle avant de l’officialiser au reste du groupe puis au grand public ce mardi en début d’après-midi.

"Être capitaine de tournée, c’est un rôle spécial, en particulier avec un tel effectif de 42 joueurs, a commenté Raphaël Ibanez, manager général du XV de France. Cela demande un regard attentif sur le groupe, une énergie, une envie d’embarquer les copains dans une aventure humaine et sportive de trois semaines, de rassembler vers la performance. Nous estimons que Charles présente toutes ces qualités. Il accepte la mission, il a notre confiance."