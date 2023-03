XV de France: premier diagnostic connu pour Matthieu Jalibert, forfait contre l'Angleterre

Le demi d'ouverture Matthieu Jalibert, forfait pour le déplacement du XV de France en Angleterre samedi pour le VI Nations, souffre d'une "entorse" de la cheville gauche, selon un premier diagnostic révélé ce jeudi par le staff des Bleus.

L’entraînement haute intensité, effectué sous des trombes d’eau mercredi à Marcoussis, a fait de la casse chez les Bleus. Et pour Matthieu Jalibert, un premier diagnostic est tombé. L’ouvreur, remplaçant lors des trois premiers matchs du XV de France dans ce Tournoi des VI Nations, s’est blessé "en pleine action, après une prise d’intervalle et à un plaquage à deux", en l’occurrence le centre de Montpellier Thomas Darmon et le demi de mêlée de Lyon Baptiste Couilloud, détaille Raphaël Ibañez.

Le joueur de l'UBB, après s’être tordu de douleur sur la pelouse, a été soutenu par deux membres du staff pour sortir du terrain grimaçant, avant de prendre place à bord d'une voiturette Le manager du XV de France précise que le joueur de l’UBB a passé une IRM mercredi soir, révélant "une lésion de la syndesmose tibio-fibulaire", une forme relativement rare d’entorse de la cheville. Jalibert a regagné Bordeaux ce jeudi matin, où il doit passer des examens complémentaires.

Encore des examens prévus

"Le délai de guérison n'est pas encore défini, il sera affiné après examens supplémentaires à Bordeaux, a complété Raphaël Ibañez. Nous sommes déçus pour Matthieu, qui présentait toutes les ressources nécessaires pour défier les Anglais."

Cette blessure est comparable à celle de son homologue à l’ouverture Romain Ntamack, qui s’était blessé lors de la rencontre de Top 14 entre Toulouse et Toulon le 11 septembre dernier. "L’entorse tibio-fibulaire" touchant l'articulation de la cheville droite avait privé l’ouvreur stadiste de compétition pendant près de deux mois. Il avait fait son retour lors du premier test-match de l’automne avec le XV de France face à l’Australie.