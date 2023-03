VI Nations: Jalibert forfait pour défier l’Angleterre, Jaminet sur le banc ?

Touché ce mercredi après-midi lors de l’entraînement à Marcoussis, le demi d’ouverture Matthieu Jalibert est forfait pour le déplacement samedi en Angleterre à l'occasion de la quatrième journée du Tournoi des VI Nations. Il fait partie de la liste des joueurs libérés vers leur club, tout comme Hastoy. C’est donc Melvyn Jaminet qui devrait être sur le banc.

Sa blessure était donc sérieuse. Touché à la cheville gauche lors de l’entraînement à haute intensité ce mercredi après-midi à Marcoussis, le demi d’ouverture Matthieu Jalibert est donc officiellement forfait pour le quatrième match du Tournoi des VI Nations samedi en Angleterre (17h45). Il fait partie de la liste des 14 joueurs traditionnellement libérés vers les clubs, ce qui entérine son absence dans le groupe des Bleus. On attendra qu’il passe des examens complémentaires pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure.

Jalibert rentrant donc à Bordeaux, qui pour le suppléer ? Deux options s’offraient au sélectionneur Fabien Galthié: mettre sur le banc un ouvreur pur, du type Hastoy (2 sélections) ou Berdeu. Ou remettre dans le bain Melvyn Jaminet, en sachant que Thomas Ramos, le titulaire à l’arrière, peut évoluer à l’ouverture et donc prendre le relais de Romain Ntamack si besoin. Mais la réponse est déjà connue: Hastoy et Berdeu font également partie de la liste des 14 libérés.

Vers un retour de Jaminet et Danty dans le groupe ?

On s’oriente donc vers un retour de Jaminet sur le banc. Blessé à la cheville au mois d’octobre avec Toulouse lors d’un match à Brive, l’arrière titulaire lors du dernier Grand Chelem avait loupé la tournée de novembre, lors de laquelle son coéquipier au Stade Toulousain, Thomas Ramos, avait brillé. Et Ramos a depuis été installé à ce poste, reléguant Jaminet hors du groupe (depuis le début du Tournoi, le staff a misé sur un banc à six avants et deux trois quarts, un demi de mêlée et un demi d’ouverture). Contrairement à Hastoy et Berdeu, Jaminet a pour lui l’expérience du Tournoi des VI Nations et s’il le faut l’exercice du but à ce niveau.

Mais c’est aussi le moyen pour Galthié et son staff de relancer l’ancien Perpignanais, qui rongeait son frein depuis le début du Tournoi des VI Nations. On attendra maintenant la confirmation de sa présence dans le groupe, au sein duquel on ne trouvera pas Yoan Tanga, lui aussi libéré. Ce qui alimente la thèse d’un retour de Jonathan Danty dans le groupe et d’un passage à cinq avants et trois trois-quarts (Lucu, Danty, Jaminet) sur le banc. Fabien Galthié annoncera l’équipe de départ et ses fameux "finisseurs" ce jeudi à midi à Marcoussis.

La liste des joueurs libérés:

Atonio, Boudehent, Jolmes, Tanga, Vergnes-Taillefer, Zegueur, Barassi, Berdeu, Buros, Darmon, Hastoy, Jalibert, Lebel, Reybier