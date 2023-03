XV de France: trois changements face à l’Angleterre, Danty titulaire surprise

Le staff du XV de France a dévoilé la composition de l’équipe pour le choc en Angleterre, dimanche (17h45) lors de la quatrième journée du tournoi des VI Nations avec trois changements et du mouvement sur le banc.

Le staff du XV de France a dévoilé ce jeudi la composition de l’équipe pour affronter l’Angleterre, dimanche (17h45) à Twickenham lors de la quatrième journée du Tournoi des VI Nations. Il a effectué quelques retouches parmi les titulaires ayant débuté face à l’Ecosse (32-21), il y a deux semaines. Fabien Galthié a notamment réservé une petite surprise en alignant d'entrée Jonathan Danty au centre aux côtés de Gaël Fickou. Le Rochelais a effectué son retour à la compétition le 18 février dernier et enchaîné trois matchs depuis après une blessure à un genou le 31 décembre. "Il est chaud", a lancé Galtier alors que le retour de l'ancien joueur du Stade Français était davantage attendu sur le banc. Deux autres changements, dictés par les aléas, apparaissent dans ce quinze.

Expulsé face au XV du Chardon et suspendu quatre semaines, le pilier Mohamed Haouas cède sa place à Dorian Aldegheri en première ligne. Il est préféré à Sipili Falatea qui était la doublure d’Uini Atonio mais n’avait profité de la suspension de ce dernier pour gagner sa titularisation face aux Ecossais (Haouas lui avait été préféré).

L’autre changement intervient en troisième ligne suite à la lourde blessure d’Anthony Jelonch. Le Toulousain s’est fait opérer d’une rupture du ligament croisé du genou gauche début mars et devra respecter une convalescence estimée à six mois. François Cros, son coéquipier en club, le remplace et retrouve une place de titulaire comme cela était le cas au début du mandat de Fabien Galthié.

Lucu aussi de retour

Ce dernier doit se passer d’un autre joueur pour le choc face au grand rival anglais. Le demi d’ouverture Matthieu Jalibert s’est blessé à la cheville gauche à l’entraînement, jeudi et a quitté le rassemblement. L’arrière toulousain Melvyn Jaminet en profite pour prendre place sur le banc, grandement renouvelé par le staff qui a opté pour cinq avants et trois arrières.

Un grand revenant s'y installera: Maxime Lucu. L’habituelle doublure d’Antoine Dupont au poste de demi de mêlée fait son retour, éloigné des terrains depuis janvier en raison d’une blessure à une cheville. Sa présence pousse Baptiste Couilloud hors des 23. Ce dernier n’était pas entré en jeu en Irlande et face à l’Ecosse, le staff ayant décidé de faire joueur l’intégralité de ces deux matchs à Antoine Dupont. La présence de Lucu devrait enfin permettre au capitaine français de souffler en fin de match. Enfin, au talon, Peato Mauvaka a doublé Gaëtan Barlot comme doublure de Julien Marchand.

Après trois journées, la France pointe à la quatrième place avec dix points (comme l’Ecosse et l’Angleterre qui ont une meilleure différence de points) à cinq longueurs de l’Irlande, dernière équipe en lice pour le Grand Chelem.

La composition du XV de France en Angleterre: Ramos - Penaud, Danty, Fickou, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Cros - Willemse, Flament- Aldegheri, Marchand, Baille



Remplaçants: Mauvaka, Wardi, Falatea, Taofifenua, Macalou, Lucu, Moefana, Jaminet