XV de France: Raphaël Ibanez prolonge jusqu'en 2028

Le manager général du XV de France Raphaël Ibanez a annoncé ce mardi avoir prolongé son contrat avec les Bleus jusqu'en juin 2028, à un peu plus de sept mois de la Coupe du monde de rugby en France.

En novembre dernier, RMC Sport indiquait que Raphaël Ibanez avait donné son accord pour poursuivre l'aventure dans le staff du XV de France. L'intéressé a confirmé la nouvelle ce mardi soir, annonçant avoir prolongé son contrat comme manager général des Bleus jusqu'en 2028.

"C'est le moment de vous faire une confidence: comme ça fonctionne bien (avec le XV de France, ndlr), je vais prolonger l'aventure car c'est la plus belle et la plus intense que l'on puisse vivre, donc j'ai signé jusqu'en juin 2028", a affirmé l'ex-talonneur sur Europe 1.

"La plus belle aventure lorsqu'on est passionné de rugby"

Ibanez, 49 ans, est en poste depuis l'automne 2020 aux côtés du sélectionneur Fabien Galthié, qui a annoncé pour sa part début janvier avoir prolongé jusqu'en 2027. "C'est la plus belle aventure lorsqu'on est passionné de rugby, lorsqu'on est dans la passion et l'engagement", a-t-il ajouté, louant le "partage" entre les joueurs et l'encadrement du XV de France. "Je suis également très heureux de savoir que le profil du staff post-2023 se dessine".

Le 10 janvier, Fabien Galthié avait annoncé que l'actuel entraîneur des avants du Stade français, Laurent Sempéré, rejoindrait le staff du XV de France après le Mondial 2023. Sempéré prendra la succession dans ce rôle de Karim Ghezal, qui rejoindra à l'inverse le Stade français à l'issue de la Coupe du monde, en compagnie de l'actuel entraîneur de l'attaque des Bleus, Laurent Labit. Les Bleus, qui ont remporté l'année dernière leur premier Grand Chelem depuis 2010, lancent la défense de leur titre le 5 février à Rome.