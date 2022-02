XV de France: Woki finalement maintenu en deuxième ligne?

Sélectionné en tant que troisième ligne par le staff du XV de France pour préparer le Tournoi des VI Nations, Cameron Woki pourrait finalement poursuivre l’aventure au poste de numéro 4 dimanche contre l’Italie dimanche. Un poste où il avait brillé au mois de novembre. Cela ferait les affaires d’Anthony Jelonch, moins celles de Bernard Le Roux, qui pourrait finalement se contenter d’une place sur le banc, au sein d’une équipe qui ressemblera très fortement à celle qui a battu les Blacks. Verdict vendredi matin.

L’expérience pourrait finalement se prolonger. En novembre dernier, Cameron Woki, troisième ligne aile de l’Union Bordeaux-Bègles, avait changé de poste. Fabien Galthié et ses adjoints avaient décidé de le replacer en numéro 4 contre la Géorgie et surtout la Nouvelle-Zélande. Avec le succès que l’on sait, tant d’un point de vue collectif qu’individuel. Woki s’était montré brillant dans ces nouvelles fonctions. Suffisamment pour continuer ainsi?

"Cameron a été un choix fort de notre tournée de novembre, soulignait Fabien Galthié dans les colonnes du Midi Olympique récemment. D’abord en troisième ligne aile, puis en capitaine de touche, et au poste de deuxième ligne, à gauche. Il reste potentiellement une option en deuxième ligne, mais il est encore numéro 7."

Tout laissait penser que le joueur de 23 ans allait bien quitter "la cage" pour remonter en troisième ligne, là, où brille régulièrement en club, comme il l’avait fait aussi l’été dernier lors de la tournée en Australie. C’est d’ailleurs à ce poste qu’il a été retenu dans le groupe des 42. Le message du staff était clair sur ce point. Légèrement touché à un genou, l’international aux 11 sélections avait dû renoncer aux premiers jours du stage à Aubagne, avant de revenir après le test positif de Thibaud Flament.

Cretin en numéro 6, pas de changements derrière

"Il arrive ici comme troisième ligne et on verra les options qu’on choisit en termes d’équilibre", expliquait Karim Ghezal, co-entraîneur de la conquête, la semaine dernière en visio-conférence de presse. Sur les premiers entraînements de la semaine, avant de débuter le Tournoi contre l’Italie dimanche (16h), c’est bien en tant que flanker qu’il a régulièrement été utilisé, laissant ainsi le poste de 4 au Racingman Bernard Le Roux, aux côtés de Paul Willemse pour un duo tout en puissance. La donne aurait finalement changé ces dernières heures, comme nous l’ont indiqué plusieurs sources mercredi soir tard et ce jeudi matin.

Ce choix a forcément plusieurs conséquences. Une place se libère en troisième ligne. Elle devrait finalement revenir au Toulousain Anthony Jelonch, alors que la sensation, comme indiqué mercredi, serait la titularisation du Lyonnais Dylan Cretin en numéro six pour apporter de la vitesse. Sans surprise, le numéro 8 devrait revenir au Rochelais Grégory Alldritt. Il faudra attendre vendredi matin, vers 11h, pour connaitre le verdict définitif.

Pour Bernard Le Roux, ce serait forcément une petite déception au regard des derniers jours. Son visage, nous dit-on, était d’ailleurs plus fermé que d’habitude mercredi soir, même s’il ne connaissait pas encore la composition d’équipe. Avoir raté la tournée de novembre, le Racingman, doyen de ce groupe France, devrait se contenter d’une place sur le banc des remplaçants. Mais à un an et demi de la Coupe du monde, toutes les places sont bonnes à prendre.

La composition probable du XV de France : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cretin - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.

Pour rappel, le XV qui a battu la Nouvelle-Zélande : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille.